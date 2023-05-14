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Giriş Tarihi: 14.5.2023

Ejderhalar son nefeste

Ejderhalar son nefeste

Beşiktaş’ta Freeman, son hücumu değerlendiremeyince Bahçeşehir maçı 86-83 kazandı ve playoff şansını sürdürdü. Muhammed Baygül, 24 sayıyla yıldızlaştı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Bahçeşehir Koleji, sahasında ağırladığı Beşiktaş Emlakjet'i 86-83 devirip play-off iddiasını devam ettirdi. Kora kor geçen mücadelede rakibi karşısında son 5 dakikada dönen Kırmızı Ejderhalar, Muhammed Baygül'ün performansıyla bu sezon 13. galibiyetini elde etti. Devreyi 5 sayı geride (45-51) kapatan kırmızı-lacivertliler, 3. periyotta kendine geldi. Beşiktaş'a aynı tarifeyi uygulayarak maçta eşitliği sağladı (72-72).

2.5 DAKİKA KALA ÜSTÜNLÜĞÜ BULDULAR
Son çeyrekte nefesleri kesen mücadelede Bahçeşehir, son 2.5 dakika kala 81-80 ile üstünlüğü ele geçirdi. Maç, karşılıklı basketlerle iki takıma dönerken Kartal, son saniyede Allerik Freeman ile atışı kaçırınca gülen Bahçeşehir oldu. Ev sahibinde Muhammed Baygül 24 sayı-7 ribaund-6 asistle yıldızlaştı. Beşiktaş haftaya Büyükçekmece'yi yenmesi halinde ligde kalacak.

ATALAY: TAKIMIMI AYAKTA ALKIŞLIYORUM
Mücadeleden ötürü sporcularını ayakta alkışladığını belirten Bahçeşehir Koleji baş antrenörü Sinan Atalay şöyle konuştu: "Oyuncu grubumuz tüm övgüleri hak ediyor. Kırılma noktası hücumdan çok savunmada adam değişmeli müdafaaya geçmemiz oldu. Gelecek hafta play-off mücadelesinde var-yok mücadelesi vereceğiz. Umarım play-off'a adımızı yazdırırız."

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Ejderhalar son nefeste
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