Ejderhalar son nefeste

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasındaKora kor geçen mücadelede rakibi karşısında son 5 dakikada dönen Kırmızı Ejderhalar,Devreyi 5 sayı geride (45-51) kapatan kırmızı-lacivertliler, 3. periyotta kendine geldi. Beşiktaş'a aynı tarifeyi uygulayarak maçta eşitliği sağladı (72-72).Son çeyrekte nefesleri kesen mücadelede Bahçeşehir, son 2.5 dakika kala 81-80 ile üstünlüğü ele geçirdi. Maç, karşılıklı basketlerle iki takıma dönerkenEv sahibinde Muhammed Baygül 24 sayı-7 ribaund-6 asistle yıldızlaştı. Beşiktaş haftaya Büyükçekmece'yi yenmesi halinde ligde kalacak.Mücadeleden ötürü sporcularını ayakta alkışladığını belirten Bahçeşehir Koleji baş antrenörü Sinan Atalay şöyle konuştu: "Oyuncu grubumuz tüm övgüleri hak ediyor. Kırılma noktası hücumdan çok savunmada adam değişmeli müdafaaya geçmemiz oldu.