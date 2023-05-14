Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Gençlerde şampiyon Bahçeşehir
Giriş Tarihi: 14.5.2023

Gençlerde şampiyon Bahçeşehir

Gençlerde şampiyon Bahçeşehir

Kora kor geçen U18 Erkekler Türkiye Şampiyonası finalinde Tofaş’ı 70-64 mağlup eden Kırmızı Ejderhalar mutlu sona ulaşmayı başardı

TBF 2022-2023 sezonu U18 Erkek Türkiye Şampiyonası'nda zafer Bahçeşehir Koleji'nin oldu. Yurt içi faaliyetleri programı kapsamında 6-12 Mayıs tarihleri arasında Denizli'de düzenlenen organizasyonda final müsabakasında Kırmızı Ejderhalar, Tofaş'ı 70-64 yenerek kupanın sahibi oldu. İlk yarıyı 11 sayı önde (45-34) bitiren Bahçeşehir, 3'üncü ve 4.'üncü periyotlarda gardı düşse de 21 sayı atan Yağız Ahmet Aktaş performansıyla maçı kazandı. A takım ile geçen sene FIBA Europe Cup şampiyonluğundan sonra Bahçeşehir Koleji bir kupayı daha müzesine gençleri sayesinde taşıdı.

EN ÇOK OKUNANLAR

YSK Oy kullanmama cezası 2023: 14 Mayıs seçimde oy kullanmak zorunlu mu, oy kullanmama cezası ne kadar, kaç TL?
euronews'ten seçim anketi sonuçları manipülasyonu!
Muharrem İnce’ye kaset kumpası soruşturmasında yeni gelişme! Firari FETÖ’cülere yakalama kararı
14 Mayıs seçimleri için propaganda yasakları başladı! İşte uyulması gereken kurallar
Başkan Erdoğan'dan AK Parti sandık görevlilerine çağrı! "Çok kıymetli dava arkadaşlarım" diyerek seslendi!
Cumhurbaşkanı özel yayını Türk televizyonlarında izlenme rekoru kırdı!
İstanbul'da utanç verici görüntüler: Maganda, giyimini beğenmediği gençlere yumruklarla saldırdı!
HDP mitingi sonrası büyük alçaklık: Polislere taşlı saldırı! Terör örgütü sloganları atanlar taşkınlık çıkardı
CHP ilçe başkanı pusulaları petrolde gizlice almış... Kaç oy pusulası basıldığı araştırılıyor
Ayasofya Camii'nde Akşam Namazı! Başkan Erdoğan fethin sembolünde eda etti
ARKADAŞINA GÖNDER
Gençlerde şampiyon Bahçeşehir
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA