Gençlerde şampiyon Bahçeşehir

TBF 2022-2023 sezonu U18 Erkek Türkiye Şampiyonası'nda zafer Bahçeşehir Koleji'nin oldu. Yurt içi faaliyetleri programı kapsamında 6-12 Mayıs tarihleri arasında Denizli'de düzenlenenİlk yarıyı 11 sayı önde (45-34) bitiren Bahçeşehir, 3'üncü ve 4.'üncü periyotlarda gardı düşse deperformansıyla maçı kazandı. A takım ile geçen sene FIBA Europe Cup şampiyonluğundan sonra Bahçeşehir Koleji bir kupayı daha müzesine gençleri sayesinde taşıdı.