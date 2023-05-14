Gençlerde şampiyon Bahçeşehir

Kora kor geçen U18 Erkekler Türkiye Şampiyonası finalinde Tofaş’ı 70-64 mağlup eden Kırmızı Ejderhalar mutlu sona ulaşmayı başardı
TBF 2022-2023 sezonu U18 Erkek Türkiye Şampiyonası'nda zafer Bahçeşehir Koleji'nin oldu. Yurt içi faaliyetleri programı kapsamında 6-12 Mayıs tarihleri arasında Denizli'de düzenlenen organizasyondafinal müsabakasında KırmızıEjderhalar, Tofaş'ı 70-64 yenerekkupanın sahibi oldu. İlk yarıyı 11 sayı önde (45-34) bitiren Bahçeşehir, 3'üncü ve 4.'üncü periyotlarda gardı düşse de 21 sayı atan Yağız AhmetAktaş performansıyla maçı kazandı. A takım ile geçen sene FIBA Europe Cup şampiyonluğundan sonra Bahçeşehir Koleji bir kupayı daha müzesine gençleri sayesinde taşıdı.