Derbide gülen Anadolu Efes

ürkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftadan ertelenen maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 96-91 mağlup etti.sarı-lacivertlilerde ise Motley ile Dorsey 18'er sayı attı. Efes'ten Micic ile F.Bahçe'den Metecan, üçüncü çeyreğin sonunda çarpıştı ve iki oyuncu da sakatlandı. Kanarya'nın kaybetmesiyleSAVUNMANIN DİKKATİNE!maçı öncesi teknik patron Nenad Bjelica, takımıyla yaptığı toplantıda özellikle iki futbolcuya önemli uyarılarda bulundu. Fenerbahçe'nin forvet hattında tehlikeli silahları olduğunu belirten Hırvat çalıştırıcı, Kadıköy'de forma vermeyi düşündüğü Hüseyin Türkmen ve Bartra'ya, adam paylaşımında birbirleriyle sürekli konuşmalarını istedi.