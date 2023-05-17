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Giriş Tarihi: 17.5.2023

Derbide gülen Anadolu Efes

Derbide gülen Anadolu Efes
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftadan ertelenen maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 96-91 mağlup etti. Larkin 23, Clyburn da 22 sayı kaydederken, sarı-lacivertlilerde ise Motley ile Dorsey 18'er sayı attı. Efes'ten Micic ile F.Bahçe'den Metecan, üçüncü çeyreğin sonunda çarpıştı ve iki oyuncu da sakatlandı. Kanarya'nın kaybetmesiyle bitime 1 maç kala Türk Telekom, normal sezonu lider bitirmeyi garantiledi.

SAVUNMANIN DİKKATİNE!
F.BAHÇE maçı öncesi teknik patron Nenad Bjelica, takımıyla yaptığı toplantıda özellikle iki futbolcuya önemli uyarılarda bulundu. Fenerbahçe'nin forvet hattında tehlikeli silahları olduğunu belirten Hırvat çalıştırıcı, Kadıköy'de forma vermeyi düşündüğü Hüseyin Türkmen ve Bartra'ya, adam paylaşımında birbirleriyle sürekli konuşmalarını istedi.

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Derbide gülen Anadolu Efes
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