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Giriş Tarihi: 22.5.2023 15:28 Son Güncelleme: 22.5.2023 15:31

Anadolu Efes'ten başantrenör açıklaması!

DHA
Anadolu Efes’ten başantrenör açıklaması!

Anadalo Efes Kulübü, son günlerde medya kuruluşları tarafından paylaşılan başantrenör ve oyuncu transferi haberleriyle ilgili bir açıklama yayınladı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Anadolu Efes, şu an için herhangi bir resmi transferinin olmadığını açıkladı.

Açıklama şöyle; "Son günlerde medya kuruluşları tarafından paylaşılan başantrenör ve oyuncu transferi haberlerinden ötürü, kulübümüz tarafından kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı hissedilmiştir.
Şu an için herhangi bir resmi transfer söz konusu değildir. Kulübümüz, bu tip gelişmeler olduğunda her zamanki gibi taraftarlarımızı internet sitemiz ve resmi sosyal medya hesaplarımız üzerinden bilgilendirecektir.
Kulübümüzün şu anki odak noktası, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff karşılaşmaları ve bu organizasyondaki 16. şampiyonluğu elde etmek üzerinedir."

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Anadolu Efes'ten başantrenör açıklaması!
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