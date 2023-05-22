Euroleague’de şampiyon Real Madrid!

Avrupa basketbolunda sezonun en büyüğü belli oldu: Real Madrid… Litvanya'nın Kaunas kentinde düzenlenen THY EuroLeague Final Four'unda Barcelona'yı devirerek finale yükselen Real Madrid, dünİspanyol ekibi, Yunan takımını 1 sayı farkla 79-78 mağlup ederek EuroLeague şampiyonluğuna uzandı.Olympiakos'ta normal sezonun en değerli oyuncusu (MVP) seçilen Sasha Vezenkov'un 29 sayılık performansı yeterli olmadı. Eflatun-beyazlılar, bu kupayla birlikte 11. EuroLeague şampiyonluğuna ulaştı.