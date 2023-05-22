Euroleague’de şampiyon Real Madrid!

Final maçında Olympiakos’u 1 sayı farkla yenen İspanyol ekibi, 11. kez EuroLeague kupasının sahibi oldu
Avrupa basketbolunda sezonun en büyüğü belli oldu: Real Madrid… Litvanya'nın Kaunas kentinde düzenlenen THY EuroLeague Final Four'unda Barcelona'yı devirerek finale yükselen Real Madrid, dün Monaco'yu saf dışı bırakanOlympiakos'la karşılaştı. İspanyol ekibi, Yunan takımını 1 sayı farkla 79-78 mağlup ederek EuroLeague şampiyonluğuna uzandı. Chus Mateo başantrenörlüğündekiReal Madrid'de Sergio Rodriguez 15, FinalFour'un MVP'si seçilen Walter Tavares ise 13sayıyla oynadı. Olympiakos'ta normal sezonun en değerli oyuncusu (MVP) seçilen Sasha Vezenkov'un 29 sayılık performansı yeterli olmadı. Eflatun-beyazlılar, bu kupayla birlikte 11. EuroLeague şampiyonluğuna ulaştı.