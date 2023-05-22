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Giriş Tarihi: 22.5.2023

Euroleague’de şampiyon Real Madrid!

Euroleague’de şampiyon Real Madrid!

Final maçında Olympiakos’u 1 sayı farkla yenen İspanyol ekibi, 11. kez EuroLeague kupasının sahibi oldu

Avrupa basketbolunda sezonun en büyüğü belli oldu: Real Madrid… Litvanya'nın Kaunas kentinde düzenlenen THY EuroLeague Final Four'unda Barcelona'yı devirerek finale yükselen Real Madrid, dün Monaco'yu saf dışı bırakan Olympiakos'la karşılaştı. İspanyol ekibi, Yunan takımını 1 sayı farkla 79-78 mağlup ederek EuroLeague şampiyonluğuna uzandı. Chus Mateo başantrenörlüğündeki Real Madrid'de Sergio Rodriguez 15, Final Four'un MVP'si seçilen Walter Tavares ise 13 sayıyla oynadı. Olympiakos'ta normal sezonun en değerli oyuncusu (MVP) seçilen Sasha Vezenkov'un 29 sayılık performansı yeterli olmadı. Eflatun-beyazlılar, bu kupayla birlikte 11. EuroLeague şampiyonluğuna ulaştı.

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Euroleague’de şampiyon Real Madrid!
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