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Giriş Tarihi: 23.5.2023 13:27

Lebron James'ten emeklilik açıklaması! Oğlu ile birlikte oynama hayali vardı...

Lebron James’ten emeklilik açıklaması! Oğlu ile birlikte oynama hayali vardı...

NBA'in gelmiş geçmiş en büyük yıldızlarından biri olarak kabul edilen LeBron James, NBA Batı Konferansı Final Serisi'nde oynanan ve Denver Nuggets'ın NBA finaline yükselmesiyle sonuçlanan karşılaşmanın ardından emeklilik açıklaması yaptı. LeBron James'in Lakers ile sonuncusu isteğe bağlı olmak üzere iki yıllık sözleşmesi kaldı. Ancak, en büyük oğlu Bronny ile veya ona karşı oynamak için en az 40 yaşına kadar basketbolcu olarak kalma isteğini her zaman ilan etti.

NBA Batı Konferansı Final Serisi'nin 4'üncü maçında Denver Nuggets, Los Angeles Lakers'ı 113-111 mağlup ederek seriyi 4-0'a getirdi ve NBA finaline yükseldi. Lakers'ta LeBron James 40 sayı 10 ribaund ve 9 asistle oynarken yıldız oyuncu maçın ardından ESPN muhabirine çarpıcı açıklamalarda bulunurken emeklilik mesajı verdi. İşte ayrıntılar...

LEBRON'DAN EMEKLİLİK MESAJI
Denver Nuggets ile oynanan Batı Konferansı Final Serisi'nin 4'üncü maçının ardından ESPN muhabirine konuşan LeBron James yaptığı açıklamalarla kafaları karıştırdı. James'in açıklaması 'emeklilik mesajı verdi' şeklinde yorumlandı.

ESPN, Crypto.com Arena'nın koridorunda LeBron James ile konuşan bir muhabirinin ağzından, 38 yaşındaki yıldızın olası bir emekliliği düşündüğünü söylediğini iddia etti. Birkaç dakika önce oyuncu, maç sonrası bir basın toplantısında şifreli bir tavırla gelecek sezonu nasıl gördüğüne dair bir soruyu yanıtlamıştı.

James şu ifadeleri kullandı:

"Ne olacağını göreceğiz... Bilmiyorum. Bilmiyorum. Dürüst olmak gerekirse düşünecek çok şeyim var. Şahsen, basketbol söz konusu olduğunda, düşünecek çok şeyim var. Kariyerimin bu aşamasında şampiyonluklar kazanmaktan başka bir şey için oynamıyorum çünkü başarılı bir yıl olduğunu söylemekten hoşlanmasam da iyi gittiğini düşünüyorum. Sadece bir konferans finali yapmak için sabırsızlanıyordum. Sık sık bunu yaptım. NBA finaline katılamamak benim için eğlenceli değil."

OĞLU İLE OYNAMA HAYALİ
LeBron James'in Lakers ile sonuncusu isteğe bağlı olmak üzere iki yıllık sözleşmesi kaldı. Ancak, en büyük oğlu Bronny ile veya ona karşı oynamak için en az 40 yaşına kadar basketbolcu olarak kalma isteğini her zaman ilan etti. Bronny James, Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde basketbol kariyerine adım attı. Bronny muhtemelen 2024-2025 NBA Draft'ına katılma hakkı kazanacak.

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Lebron James'ten emeklilik açıklaması! Oğlu ile birlikte oynama hayali vardı...
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