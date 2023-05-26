Aliağa Petkimspor Başantrenörü Burak Gören sezonu değerlendirdi!

Gören, yaptığı açıklamada, rekabetçi bir lig olan Basketbol Süper Ligi'nde üçüncü sezonlarını tamamladıklarını söyledi. Aliağa Petkimspor olarak kulüp yapılarını adım adım büyüttüklerini kaydeden Gören, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçen sene takımı ligde tuttuktan sonra bu sezon mütevazı bir bütçe ile yola çıktık. Sezon başında sportif başarı olarak belirlediğimiz hedeflere ulaştık. Evet daha iyisi olabilirdi, 2-3 tane daha fazla maç kazanabilirdik. Ancak sezon için önemli şanssızlıklar yaşadık. Takım yapılanmasında önemli bir yere sahip olan Silas Melson'ın ve İsmail Cem Ulusoy'un 12 haftayı bulan sakatlıkları bizi etkiledi. Sportif anlamında rekabetçi, play-off'u kovalayan, herkesle rekabet edebilen ve ligin genelinde de hep orta ve orta üst bölümde yer alan bir takım olduk. Sene başında belirlediğimiz hedeflerin çerçevesinde kaldık. Petkimspor'un adını daha iyi duyurduğumuz için mutluyuz."

"TÜRK OYUNCULARA VERDİĞİMİZ SORUMLULUK DA ORTADA"

Gören, sportif başarının kulübün gelecek hedeflerini belirlemede katkı sağladığını belirterek, şöyle konuştu:

"Ligin en az oyuncu değişikliği yapan takımlarından bir tanesi olmamız takım kimyasının oturmasına ve gelişmesine katkıda bulundu. Yönetim kurulumuzun, başkanımızın Petkimspor'un geleceğini inşa etmek adına altyapıyla alakalı çok çalışmaları var. Bu altyapı çalışmalarının da bir parçası olarak altyapıdan gelen oyuncularımızın A takımda yer bulması çok önemliydi bizim için. Altyapıdan gelen Yiğit Karalar, Meriç Kuntker ve Gökay Hacıoğlu'nun tüm sezon kadroda yer aldı ve bazıları belirli sürelerde sorumluklar da aldı. Meriç ve Yiğit, Ümit Milli Takım'a da gitti."

Gören, Basketbol Süper Ligi'nde özellikle son 2 sezonundur Türk oyuncuların performans ve süre olarak ciddi sorumluluklar almaya başladığını ve İsmail Cem Ulusoy'un A Milli Takım'a seçilmesinin kulüp açısından da önemli olduğunu belirterek, "Türk oyunculara verdiğimiz sorumluluk da ortada." ifadesini kullandı.

Burak Gören, ligde her sezon başında Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun doğal favori konumunda olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu sene farklı olarak eski takımım Türk Telekom da çok ciddi bir performans sergiledi ve normal sezonu lider bitirerek, play-off sonuna kadar saha avantajını elde etti. Ben onların bir sürpriz yapabileceğini, yani bu sürpriz olarak nitelendirilirse şampiyonluk adaylarından biri olduğunu düşünüyorum. Pınar Karşıyaka ve Bursaspor da bu yarış içine girebilir. Dolayısıyla 4-5 takımın gerçekten final ve şampiyonluk şansının olduğu bir play-off bizi bekliyor."