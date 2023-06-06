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Giriş Tarihi: 6.6.2023 17:20

Euroleague'de sezonun en çok gelişim gösteren oyuncusu açıklandı!

İHA
Euroleague’de sezonun en çok gelişim gösteren oyuncusu açıklandı!

THY Euroleague'de 'Sezonun En Çok Gelişim Gösteren Oyuncusu' ödülünün sahibi Fenerbahçe Beko'nun başarılı basketbolcusu Nigel Hayes-Davis oldu.

Euroleague'de şampiyonun belirlenmesinin ardından yılın en iyileri de belli oluyor. Euroleague'in resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Organizasyonun Türk temsilcilerinden Fenerbahçe'nin ABD'li basketbolcusu Nigel Hayes-Davis 'in yılın en çok gelişim gösteren oyuncusu ödülünü kazandığı ifade edildi. 28 yaşındaki basketbolcu Fenerbahçe ile bu sezon Euroleague'de 10.5 sayı, 4.4 ribaund, 0.3 blok ve 1.5 asist ortalamalarıyla oynadı.

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Euroleague'de sezonun en çok gelişim gösteren oyuncusu açıklandı!
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