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Giriş Tarihi: 6.6.2023 14:47 Son Güncelleme: 6.6.2023 15:06

Milwaukee Bucks'ta başantrenörlüğe Adrian Griffin getirildi

AA
Milwaukee Bucks’ta başantrenörlüğe Adrian Griffin getirildi

NBA ekibi Milwaukee Bucks'ta başantrenörlüğe Adrian Griffin getirildi.

Bucks'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, 48 yaşındaki ABD'li çalıştırıcı Griffin ile başantrenörlük görevi için anlaşma sağlandığı belirtildi.

İlk başantrenörlük deneyimini yaşayacak Griffin, 15 yıllık yardımcı antrenörlük kariyerinde Milwaukee Bucks, Chicago Bulls, Orlando Magic, Oklahoma City Thunder ve son olarak Toronto Raptors'ta görev aldı.

Normal sezonu 58 galibiyet, 24 mağlubiyetle NBA'in en başarılı takımı olarak tamamlayan Bucks, Doğu Konferansı play-off ilk tur serisinde Miami Heat'e 4-1 yenilerek elenmişti. Bucks, 5 sezondur takımın başında bulunan Mike Budenholzer'ın görevine geçen ay son vermişti.

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Milwaukee Bucks'ta başantrenörlüğe Adrian Griffin getirildi
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