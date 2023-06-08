Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan flaş karar! 3 hakem
Giriş Tarihi: 8.6.2023 16:22 Son Güncelleme: 8.6.2023 16:36

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan flaş karar! 3 hakem

Türkiye Basketbol Federasyonu’ndan flaş karar! 3 hakem

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Asbaşkanı Kemal Dinçer, dün oynanan A. Efes - Fenerbahçe maçını yöneten üç hakemin sezon sonuna kadar dinlendirileceğini açıkladı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final üçüncü maçında A. Efes, evinde karşılaştığı Fenerbahçe'yi 97-91 mağlup etti. Sarı-lacivertli kulüp, mücadelenin ardından hakemlerle ilgili yaptığı açıklamada, "Maçın karar anlarında takımımız aleyhine çalınan ve çalınmayan çok kritik fauller maçın kazanını belirlemiştir" ifadelerini kullandı.

Türkiye Basketbol Federasyonu Asbaşkanı Kemal Dinçer, TBF'nin resmi internet sitesinden konuyla ilgili açıklamasında ise, "Sezon başından beri hakemlerimizin genel performansından son derece memnun olmakla birlikte, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında Efes ile Fenerbahçe Beko arasında İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın özellikle dördüncü çeyreğinde çalınan düdüklerle maçın sonuna tesir edilmesi, Merkez Hakem Kurulu'ndan Sorumlu Basketbol Federasyonu Asbaşkanı sıfatıyla herhangi bir şekilde art niyet olmadığından emin olmama karşın şahsımı üzmüştür. Konuyu tüm teknik detayları ile ele alan Merkez Hakem Kurulu da benzer bir değerlendirmeyle, dün oynanan karşılaşmanın üç hakemini sezon sonuna kadar dinlendirme kararı almıştır. Ülkemizi yurt dışında gurur duyduğumuz başarılarıyla temsil eden, ligimizdeki rekabetleriyle basketbolumuza büyük güç ve renk katan iki güzide kulübümüz, Efes ile Fenerbahçe Beko'nun Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final eşleşmesindeki hem seyir hem de teknik anlamdaki basketbol kalitesinden büyük memnuniyet duyuyorum. Hakemlerin değil sahadaki mücadelenin konuşulduğu bir play-off serisinin süreceğine inancım tamdır" denildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Selde sınıfta kalan Yavaş’a suçüstü! Algı balonu elinde patlayan ABB'ye tepki yağdı
SON DAKİKA | MİT'ten nokta operasyon! Gri listede aranan terörist etkisiz
CHP yandaşı isimler 'Kılıçdaroğlu'na karşı değişim' diyen İmamoğlu'nu hedef aldı
SON DAKİKA | Siirt'ten acı haber: Uzman çavuş Aydın Ceylan şehit oldu
Yüce bilge yeni parti kuracak
SON DAKİKA: İYİ Parti karıştı! Flaş açıklama: Yeni bir Genel Başkan ve kadro ile yola devam edeceğiz
Son dakika haberleri: Süper Lig’de Beşiktaş istediğini alamadı! Küme düşen son takım belli oldu…
9 kente 9 millet bahçesi! Başkan Erdoğan: Millet bahçesi sayımızı 500 olarak güncelledik
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Mansur Yavaş belediyeciliği? Günlerdir sellerle boğuşan Ankara’da mazgalların üzeri asfaltlanmış
ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan flaş karar! 3 hakem
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA