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Giriş Tarihi: 10.6.2023 00:28

Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçının ardından gerginlik yaşandı

Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçının ardından gerginlik yaşandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi dördüncü maçında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan karşılaşmanın ardından gerginlik yaşandı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi dördüncü maçında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan karşılaşmanın ardından gerginlik yaşandı.

Sinan Erdem Salonu'nda oynanan ve lacivert-beyazlıların kazandığı müsabakanın ardından salonda kavga çıktı.

Maçın son bölümünde tribünlerden Fenerbahçeli yöneticilerle atışmalar yaşanırken, gerginlik maç sonunda büyüdü.

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman parkeden ayrılırken, Fenerbahçeli yöneticilerle sözlü atışma yaşadı. Ataman'ın parkeden ayrılmasının ardından sarı-lacivertli yöneticilerle tribünler arasında da tartışma çıktı.

Birkaç kez her iki taraftan da saldırı teşebbüsü yaşanmasına karşın güvenlik güçleri olayları güçlükle yatıştırdı.

Fenerbahçeli yöneticilerin sahadan ayrılmasının ardından gerginlik sona erdi.

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Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçının ardından gerginlik yaşandı
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