Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko’yu yenerek finale yükseldi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-Off yarı final 4'üncü maçında Anadolu Efes, sahasında ağırladığı Fenerbahçe Beko'yu 87-78 mağlup ederek seride durumu 3-1'e getirdi ve finale yükseldi. Karşılaşmanın en skorer ismi Anadolu Efes'te 27 sayıyla Vasilije Micic oldu.



Anadolu Efes, final mücadelesinde Pınar Karşıyaka - Türk Telekom serisinin kazananı ile karşı karşıya gelecek.

1. Periyot sonucu: Anadolu Efes 16-20 Fenerbahçe Beko

2. Periyot sonucu: Anadolu Efes 45-41 Fenerbahçe Beko

3. Periyot sonucu: Anadolu Efes 65-61 Fenerbahçe Beko

4. Periyot sonucu: Anadolu Efes 81-78 Fenerbahçe Beko