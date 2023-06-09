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Giriş Tarihi: 9.6.2023 22:05 Son Güncelleme: 10.6.2023 00:28

Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu yenerek finale yükseldi

Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko’yu yenerek finale yükseldi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi yarı final 4. maçında Anadolu Efes, sahasında Fenerbahçe Beko'yu 87-78 mağlup ederek finale yükselen ilk takım oldu.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-Off yarı final 4'üncü maçında Anadolu Efes, sahasında ağırladığı Fenerbahçe Beko'yu 87-78 mağlup ederek seride durumu 3-1'e getirdi ve finale yükseldi. Karşılaşmanın en skorer ismi Anadolu Efes'te 27 sayıyla Vasilije Micic oldu.

Anadolu Efes, final mücadelesinde Pınar Karşıyaka - Türk Telekom serisinin kazananı ile karşı karşıya gelecek.

1. Periyot sonucu: Anadolu Efes 16-20 Fenerbahçe Beko

2. Periyot sonucu: Anadolu Efes 45-41 Fenerbahçe Beko

3. Periyot sonucu: Anadolu Efes 65-61 Fenerbahçe Beko

4. Periyot sonucu: Anadolu Efes 81-78 Fenerbahçe Beko

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Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu yenerek finale yükseldi
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