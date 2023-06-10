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Giriş Tarihi: 10.6.2023

Basketbolda da havlu attı

Basketbolda da havlu attı

F.Bahçe Beko’yu yenen Anadolu Efes, seriyi 3-1 yapıp finale yükseldi. Kanarya’nın potadaki kupa hayali de suya düştü

Futbolda şampiyonluğu G.Saray'a kaptıran Fenerbahçe, basketbolda da büyük hayal kırıklığı yaşadı. Avrupa defterini erken kapatan sarı-lacivertliler, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi dördüncü maçında Anadolu Efes'e 87-78 yenilerek ligde de hüsran yaşadı. Seriyi 3-1'e getiren lacivert-beyazlılar adını finale yazdırdı. Efes'te Micic (27), Bryant (25) ikilisi toplam 52 sayı ile galibiyette başrolü oynadı. Maçtan sonra Fenerbahçeli taraftarlar, sosyal medyadan yönetimi istifaya davet ettiler. Anadolu Efes'in finaldeki rakibi, Türk Telekom- Pınar Karşıyaka eşleşmesinin galibi olacak.

MAÇTAN SONRA OLAY ÇIKTI!
KARŞILAŞMANIN ardından Sinan Erdem Spor Salonu'nda "Fener ağlama" bestesinin çalınması dikkat çekti. Tribünler ile Fenerbahçeli yöneticiler arasında atışmalar yaşanırken, gerginlik maç sonunda büyüdü. Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman parkeden ayrılırken, sarılacivertli yöneticilerle tartıştı. Ataman gittikten sonra taraftarlar ile F.Bahçeli idareciler arasında gerilim arttı. Güvenlik görevlileri olayları güçlükle yatıştırdı.

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Basketbolda da havlu attı
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