Basketbolda da havlu attı

Futbolda şampiyonluğu G.Saray'a kaptıran Fenerbahçe, basketbolda da büyük hayal kırıklığı yaşadı. Avrupa defterini erken kapatan sarı-lacivertliler, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi dördüncü maçında Anadolu Efes'e 87-78 yenilerek ligde de hüsran yaşadı. Seriyi 3-1'e getiren lacivert-beyazlılar adını finale yazdırdı.Maçtan sonra Fenerbahçeli taraftarlar, sosyal medyadan yönetimi istifaya davet ettiler. Anadolu Efes'in finaldeki rakibi, Türk Telekom- Pınar Karşıyaka eşleşmesinin galibi olacak.KARŞILAŞMANIN ardından Sinan Erdem Spor Salonu'ndabestesinin çalınması dikkat çekti. Tribünler ile Fenerbahçeli yöneticiler arasında atışmalar yaşanırken, gerginlik maç sonunda büyüdü.Ataman gittikten sonra taraftarlar ile F.Bahçeli idareciler arasında gerilim arttı.