Basketbolda da havlu attı

F.Bahçe Beko’yu yenen Anadolu Efes, seriyi 3-1 yapıp finale yükseldi. Kanarya’nın potadaki kupa hayali de suya düştü
Futbolda şampiyonluğu G.Saray'a kaptıran Fenerbahçe, basketbolda da büyük hayal kırıklığı yaşadı. Avrupa defterini erken kapatan sarı-lacivertliler, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi dördüncü maçında Anadolu Efes'e 87-78 yenilerek ligde de hüsran yaşadı. Seriyi 3-1'e getiren lacivert-beyazlılar adını finale yazdırdı. Efes'teMicic (27), Bryant(25) ikilisi toplam52 sayı ile galibiyettebaşrolüoynadı. Maçtan sonra Fenerbahçeli taraftarlar, sosyal medyadan yönetimi istifaya davet ettiler. Anadolu Efes'in finaldeki rakibi, Türk Telekom- Pınar Karşıyaka eşleşmesinin galibi olacak.
MAÇTAN SONRAOLAY ÇIKTI!
KARŞILAŞMANIN ardından Sinan Erdem Spor Salonu'nda "Fener ağlama" bestesinin çalınması dikkat çekti. Tribünler ile Fenerbahçeli yöneticiler arasında atışmalar yaşanırken, gerginlik maç sonunda büyüdü. Anadolu EfesBaşantrenörü Ergin Atamanparkeden ayrılırken, sarılacivertliyöneticilerle tartıştı. Ataman gittikten sonra taraftarlar ile F.Bahçeli idareciler arasında gerilim arttı. Güvenlik görevlileri olaylarıgüçlükle yatıştırdı.