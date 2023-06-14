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Giriş Tarihi: 14.6.2023 11:29

Son dakika haberleri: Denver Nuggets'ın şampiyonluk kutlamalarında kan aktı! 11 yaralı...

Son dakika haberleri: Denver Nuggets’ın şampiyonluk kutlamalarında kan aktı! 11 yaralı...

Tarihinde ilk kez NBA şampiyonu olan Denver Nuggets'ın şampiyonluk kutlamalarında çıkan silahlı saldırılarda 11 kişi yaralandı.

Denver Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan ve güncellenen açıklamalara göre, kutlamalar sırasında kentin çeşitli bölgelerde silahlı saldırılar meydana geldi.

Market Caddesi 2000. Blok'ta yaşanan ilk silahlı saldırı sonucunda 3'ünün sağlık durumu kritik olmak üzere 9 kişi yaralandı. Saldırıyı düzenleyen şüpheli de yaralılar arasında yer aldı.

Aynı bölgede ve 16. Cadde'de yaşanan iki ayrı silahlı saldırı sonucunda iki kişinin daha hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumları hakkında yeterli bilgiye henüz ulaşılamadığı ifade edildi.

Emniyet yetkilileri, saldırıların karmaşık bir yapısı olduğunu ve olaylar hakkında soruşturma başlatıldığını da vurguladı.

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Son dakika haberleri: Denver Nuggets'ın şampiyonluk kutlamalarında kan aktı! 11 yaralı...
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