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Giriş Tarihi: 16.6.2023 17:10 Son Güncelleme: 16.6.2023 17:12

Başakşehir'de Selçuk Şahin görevini bıraktığını açıkladı!

Başakşehir’de Selçuk Şahin görevini bıraktığını açıkladı!

Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu'nun ekibinde yer alan Selçuk Şahin, görevinden ayrıldığını açıkladı.

Başakşehir'de Emre Belözoğlu'nun yardımcılığını yapan Selçuk Şahin, kulübe ve ekip arkadaşlarına veda etti.

Sosyal medya hesabından açıklama yaşan Şahin, "Futbolu biraktiktan sonra 3 yil suresince beraber calismaktan ve mucadele etmekten cok keyif aldigim Emre Belozoglu ve ekibinden kendi kariyer planlarim ve hedeflerim dogrultusunda ayrıldım. 20 yıllık dostum ve 3 yıldır hocam olan Emre Belözoğlu ve ekibine başarılar diliyorum. 2 yıldır çok özel anlar yaşadığım ve başarılar yakaladığımız Başakşehir kulübüne, değerli başkanımız Göksel Gümüşdağ'a ve yönetici abilerime teşekkür ediyorum. Yeni bir meydan okumada görüşmek üzere." şeklinde konuştu.

Şahin, bundan sonraki süreçte teknik direktör olarak kariyerine devam edecek.

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Başakşehir'de Selçuk Şahin görevini bıraktığını açıkladı!
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