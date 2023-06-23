Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Petkimspor, Tayfun Erülkü ile anlaştı!
Giriş Tarihi: 23.6.2023 10:40

Petkimspor, Tayfun Erülkü ile anlaştı!

İHA
Petkimspor, Tayfun Erülkü ile anlaştı!

Aliağa Petkimspor, Büyükçekmece'den guard pozisyonunda oynayan Tayfun Erülkü'yle anlaştı. Transferin kulüp tarafından önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Aliağa Petkimspor, geçtiğimiz sezon Basketbol Süper Ligi'ni 12 galibiyet, 18 mağlubiyetle 12. sırada noktalamayı başardı. İzmir temsilcisi yeni sezon hazırlıklarını planlarken, transferde de çalışmalarına devam ediyor. Petkimspor, geçtiğimiz günlerde VEF Riga forması giyen Kristers Zoriks'in transfer edildiğini duyururken, ABD'li oyuncu Peyton Aldridge'nin de bir sezon daha takımda kalacağını açıklamıştı. Transfere ara vermeyen İzmir temsilcisi son olarak da Büyükçekmece'den guard pozisyonunda oynayan Tayfun Erülkü'yle anlaştı. Transferin kulüp tarafından önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Tanju Özcan'dan bomba iddia: Meral Akşener, Mansur Yavaş'ın oyununa geldi
Sosyal medyada paylaştığı video tepki çeken Paw Guards üyesi gözaltına alındı
Yenge itiraf etti! FETÖ'cü Güven'in yengesinde de Bylock çıkmıştı
Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na rest: Şirketler partilerden ayrıdır, Ekrem bey görevine devam edecek
İmamoğlu’nun CHP’yle imtihanı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Tek yatırımcılı en büyük santral havadan böyle görüntülendi
Diş macunu tüpten çıktı
Trump’ın durumu ciddi!
Son dakika: Tanju Özcan, kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi: Başkaldırıyorum
ARKADAŞINA GÖNDER
Petkimspor, Tayfun Erülkü ile anlaştı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA