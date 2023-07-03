Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri FIBA 19 Yaş Altı Erkekler Dünya Kupası'nda şampiyon İspanya
Giriş Tarihi: 3.7.2023 10:32

FIBA 19 Yaş Altı Erkekler Dünya Kupası'nda şampiyon İspanya

AA
FIBA 19 Yaş Altı Erkekler Dünya Kupası’nda şampiyon İspanya

Basketbol 19 Yaş Altı FIBA Dünya Kupası finalinde Fransa'yı uzatmada 73-69 yenen İspanya, şampiyon oldu.

Macaristan'ın Debrecen kentindeki turnuvanın finalinde İspanya ile Fransa karşılaştı. İspanya'nın ilk periyodu 19-18 üstünlükle tamamladığı mücadelenin devre arasına önde giden taraf, 29-28'lik skorla Fransa oldu.

Üçüncü çeyreği 43-41 üstünlükle bitiren Fransa, son periyotta da mücadeleyi uzun süre önde götürdü. Fransızlar, başa baş mücadeleye sahne olan karşılaşmanın son saniyelerine 63-61 üstünlükle girdi. İspanya adına maçın yıldızlarından Jordi Rodriguez'in bitime 18 saniye kala bulduğu basketin ardından normal süre 63-63 eşitlikle sona erdi.

Uzatma periyodunda rakibine üstünlük kuran İspanya, 73-69 galip gelerek namağlup şampiyonluğa ulaştı. Jordi Rodriguez 18, Rafael Villar 17 ve Almansa Perez 14 sayıyla İspanya'nın galibiyetinde ön plana çıktı. Fransa'da Melvin Ajinca'nın 21 ve Zacharie Perrin'in 14 sayısı mağlubiyeti önleyemedi. İspanyollar, 24 yıl sonra turnuvadaki ikinci şampiyonluğunu elde etti. Fransa ise üst üste ikinci kez finalde kaybetti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Bakan Uraloğlu duyurdu: İki ildeki havalimanı tüm zamanların rekorunu kırdı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı "Korku ve Kederin Kaçtığı Gün" adlı oyun hakkında inceleme başlattı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
İsveç'ten göstermelik kınama! Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçak saldırının ardından zorunlu açıklama yaptılar
SON DAKİKA: Bakan Özhaseki müjdeyi verdi! Konut teslimatları Ekim, Kasım ve Aralık ayında yapılacak
Kılıçdaroğlu'nun Madımak paylaşımı alay konusu oldu! "Hangi otel, geceliği 316 bin lira olan mı?"
Türkiye Fransa olur mu?
Pilot ülke Fransa
Gözün aydın Türkiyem
ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, 28 yaralı
ARKADAŞINA GÖNDER
FIBA 19 Yaş Altı Erkekler Dünya Kupası'nda şampiyon İspanya
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA