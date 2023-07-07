Maccabi Tel Aviv’de Braian Angola, sağlık kontrolünden geçemedi

Sezonu P. Karşıyaka'da tamamlayan ve gösterdiği başarılı performans sonucu EuroLeague ekiplerinden Maccabi Tel Aviv ile anlaşan Kolombiyalı basketbolcu Angola, İsrail'in Tel Aviv şehrine imza atmak için gitti. Fakat 29 yaşındaki gard, yapılan sağlık kontrollerinden geçemedi.Maccabi Tel Aviv, Angola konusunda son kararı vermek için yapılacak olan yeni sağlık testini bekliyor.Geride bıraktığımız sezona Galatasaray'da başlayan daha sonra sezon ortasında Karşıyaka'ya transfer olan Kolombiyalı Braian Angola, Yunanistan'ın AEK takımının formasını giydiği dönemde kalp kası iltihaplanması sebebiyle sağlık sorunu yaşamıştı. Tecrübeli oyuncu, o dönem rahatsızlığı nedeniyle yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalmıştı.