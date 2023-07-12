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Giriş Tarihi: 12.7.2023 13:35

Braian Angola, ikinci kez sağlık kontrolünden geçemedi

İHA
Braian Angola, ikinci kez sağlık kontrolünden geçemedi

Basketbol Süper Ligi’nde sezonu P. Karşıyaka'da tamamlayan Braian Angola, İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'e transferi için ikinci kez girdiği sağlık kontrollerinden de geçemedi.

Sezonu P. Karşıyaka'da tamamlayan ve gösterdiği başarılı performans sonucu EuroLeague'de mücadele eden Maccabi Tel Aviv ile anlaşan Kolombiyalı basketbolcu Angola, geçtiğimiz günlerde İsrail'in Tel Aviv şehrine imza atmak için gitti. Fakat 29 yaşındaki guard, yapılan ilk sağlık kontrollerinden geçemedi. Kolombiyalı gard, ikinci kez sağlık kontrollerine girdi fakat sonuçlar değişmeyince transfer iptal oldu.

AEK'DA DA SAĞLIK SORUNU YAŞAMIŞTI
Geride bıraktığımız sezona Galatasaray'da başlayan daha sonra sezon ortasında Karşıyaka'ya transfer olan Kolombiyalı Braian Angola, Yunanistan'ın AEK takımında oynadığı dönemde kalp kası iltihaplanması sebebiyle sağlık sorunu yaşamıştı. Tecrübeli oyuncu, o dönem rahatsızlığı nedeniyle yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalmıştı.

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Braian Angola, ikinci kez sağlık kontrolünden geçemedi
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