Braian Angola, ikinci kez sağlık kontrolünden geçemedi

Sezonu P. Karşıyaka'da tamamlayan ve gösterdiği başarılı performans sonucu EuroLeague'de mücadele eden Maccabi Tel Aviv ile anlaşan Kolombiyalı basketbolcu Angola, geçtiğimiz günlerde İsrail'in Tel Aviv şehrine imza atmak için gitti. Fakat 29 yaşındaki guard, yapılan ilk sağlık kontrollerinden geçemedi. Kolombiyalı gard, ikinci kez sağlık kontrollerine girdi fakat sonuçlar değişmeyince transfer iptal oldu.Geride bıraktığımız sezona Galatasaray'da başlayan daha sonra sezon ortasında Karşıyaka'ya transfer olan Kolombiyalı Braian Angola, Yunanistan'ın AEK takımında oynadığı dönemde kalp kası iltihaplanması sebebiyle sağlık sorunu yaşamıştı. Tecrübeli oyuncu, o dönem rahatsızlığı nedeniyle yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalmıştı.