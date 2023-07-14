Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, 15 Temmuz mesajı yayımladı
Giriş Tarihi: 14.7.2023 15:02

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, 15 Temmuz mesajı yayımladı

AA
TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, 15 Temmuz mesajı yayımladı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Türkoğlu, mesajında "15 Temmuz, milletimizin tek vücut olarak hainlere karşı demokrasi destanı yazdığı, tarihimizin akışını değiştiren gün olarak hafızalarımıza kazındı" dedi.

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, federasyonun internet sitesinde yer alan mesajında şu ifadeleri kullandı:

"15 Temmuz, milletimizin tek vücut olarak hainlere karşı demokrasi destanı yazdığı, tarihimizin akışını değiştiren gün olarak hafızalarımıza kazındı. Ülkemiz 15 Temmuz 2016'da alçakça bir darbe girişimiyle karşı karşıya kalmış; ancak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğindeki aziz milletimiz, hain terör örgütü FETÖ'nün vatanımızın bağımsızlığına halkımızın birliğine yönelik saldırısını kahramanca bir direnişle bertaraf etmiştir. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüzde vatanları için can vermiş aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize saygılarımı sunuyorum."

EN ÇOK OKUNANLAR

MİT ve Emniyet'ten kritik operasyon! FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni kıskıvrak yakalandı
Doktor çift, ByLock gözaltısı haberi için hakim tarafından engelleme kararı aldırttı
CHP'li başkan Mehmet Murat Çalık için “ifade versin” talebi
Figen Çoban'ın ölümünde kan donduran detaylar: 'Annemi babam yaktı!' Her satırı korkunç...
Başarının formülleri üretiliyor: AK Parti Mart 2024'te İstanbul'u yeniden fethedecek
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika: Vize serbestisinde ilk adımlar nasıl atılacak? Başkan Erdoğan: AB sözünü tutarsa biz de harekete geçeriz
Son dakika: Türkiye ABD'yi set vermeden geçti! Filenin Sultanları yarı finalde...
NATO Zirvesi'nin ardından İsveç'ten terörle mücadele taahhüdü: Kendimizi buna adayacağız
SON DAKİKA: İkinci el araç fiyatı '0' fiyatını geçemeyecek! Cezası büyük: Yeni düzenleme yarın devreye giriyor
ARKADAŞINA GÖNDER
TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, 15 Temmuz mesajı yayımladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA