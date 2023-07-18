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Giriş Tarihi: 18.7.2023 13:04

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 2023-2024 sezonu fikstürü çekildi

AA
Basketbol THY Avrupa Ligi’nde 2023-2024 sezonu fikstürü çekildi

Basketbolda Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde 2023-2024 sezonunun fikstürü belli oldu. Bu sezon ilk kez play-in formatına geçilecek organizasyonun ilk haftasında Anadolu Efes, Barcelona'yı konuk ederken; Fenerbahçe Beko ise evinde EA7 Emporio Armani Milan ile karşılaşacak

Türkiye'den Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko'nun yer alacağı organizasyonda normal sezon, 5-6 Ekim'de başlayacak ve 12 Nisan 2024'te son bulacak.

Toplam 18 takımlı ligde bu sezon ilk kez play-in uygulamasına geçilecek. 34 hafta sürecek normal sezonu ilk 6'da tamamlayan kulüplerin doğrudan katılacağı play-off'larda mücadele edecek son iki takım ise 7, 8, 9 ve 10'uncu sıradaki ekipler arasındaki play-in turnuvasıyla belirlenecek.

Normal sezonun 7'ncisi ile 8'incisi arasındaki maçın galibi, 7'nci olarak play-off'lara yükselecek. Mağlup olan ekip ise 9 ile 10'uncu arasındaki mücadelenin galibiyle karşılaşacak. Bu eşleşmeyi kazanan takım da 8. sıradan play-off bileti alacak. Bu aşamada, normal sezonu üst sırada bitiren takım, eşleşmelerde ev sahibi avantajına sahip olacak.

Tek maç üzerinden oynanacak play-in turu, 16-19 Nisan 2024 tarihlerinde, play-off aşaması ise 23 Nisan-8 Mayıs 2024 tarihlerinde düzenlenecek. Turnuvanın Dörtlü Final aşaması ise 26 Mayıs 2024'te son bulacak.

- ANADOLU EFES İLK HAFTA DEPLASMANDA, FENERBAHÇE BEKO EVİNDE

Anadolu Efes ligin ilk haftasında, deplasmanda İspanya'nın Barcelona takımıyla 5 Ekim'de karşılaşacak. Fenerbahçe Beko ise İtalya temsilcisi EA7 Emporio Armani Milan'ı 6 Ekim'de konuk edecek.

İki Türk takımı arasındaki ilk derbi mücadelesi 28 Aralık Perşembe günü (17. hafta) Sinan Erdem Spor Salonu'nda, ikincisi 5 Nisan 2024'te (33. hafta) Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

Son iki sezonun şampiyonları Anadolu Efes ile Real Madrid ise 12 Ekim'deki 2. hafta mücadelesini İstanbul'da yapacak.

Bu arada Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Yunanistan temsilcisi Panathinaikos, sezonun ilk haftasında aynı ülkeden Olympiakos'u konuk edecek.

- İlk hafta programı

THY Avrupa Ligi'nde ilk haftanın programı şöyle:

5 Ekim Perşembe:

Kızılyıldız-LDLC ASVEL

Maccabi Playtika-Partizan

Virtus Segafredo Bologna-Zalgiris

Bayern Münih-ALBA Berlin

Barcelona-Anadolu Efes

6 Ekim Cuma:

Fenerbahçe Beko-EA7 Emporio Armani Milan

Panathinaikos-Olympiakos

Valencia Basket-Monaco

Baskonia Vitoria Gasteiz-Real Madrid

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Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 2023-2024 sezonu fikstürü çekildi
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