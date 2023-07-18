TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi açıkladı! Yabancı kuralı değişiyor mu?

Transferler aldı başını gidiyor.. Fenerbahçe, her sezon yaptığı transferlerin daha da üstüne çıkarak paraya, rakama bakmadan büyük oyuncuları kadrosuna katıyor. Ali Koç, geride kalan 5 sezonda da çok sayıda ismi almış ve büyük paralar harcamıştı. Fakat bu sezon hani derler ya bazen "Patron çıldırdı" diye işte aynen böyle bir durum var.

Fenerbahçe bir yandan oyuncu satarken diğer yandan daha fazlasını harcıyor. Artık Koç'la 6. sezon.. Sayın Koç, 'Ya şampiyon olacağız ya şampiyon olacağız, başka çıkış yolu yok' düşüncesinde.