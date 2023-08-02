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Giriş Tarihi: 2.8.2023 15:18

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Bormio kampını tamamladı

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Bormio kampını tamamladı

İstanbul'un ev sahipliğinde 12-20 Ağustos'ta düzenlenecek FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı, İtalya'nın Bormio kentindeki kamp çalışmalarını tamamladı.

İstanbul'un ev sahipliğinde 12-20 Ağustos'ta düzenlenecek FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı, İtalya'nın Bormio kentindeki kamp çalışmalarını tamamladı.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, başantrenör Ergin Ataman yönetiminde 26 Temmuz'da başlayan kampta kondisyon ve taktik ağırlıklı çalışmalar üzerinde durulduğu belirtildi.

Milliler, 4-5 Ağustos'ta İtalya, Çin ve Yeşil Burun Adaları'nın yer alacağı Trentino Basket Cup'ta mücadele edecek.

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A Milli Erkek Basketbol Takımı, Bormio kampını tamamladı
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