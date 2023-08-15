12 Dev Adam yarı finalde!

FIBA Olimpiyat Ön Elemeleri C Grubu'nda mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, grubun 3. maçında Ukrayna ile karşı karşıya geldi. 12 Dev Adam, maçı 85-72 kazanarak, gruptan lider çıkmayı başardı. Ay-yıldızlılar, turnuvada D Grubu'nun 2.'si ile eşleşecek ve elemelerde finale çıkmak için mücadele edecek.

ERGİN ATAMAN: TAKIMIN ENERJİSİ ÇOK İYİ, BU BENİ ÇOK MEMNUN EDİYOR

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası C Grubu 3'üncü maçında Ukrayna'yı 85-72 mağlup ederek 3'te 3 yaptı ve grubunu lider tamamladı. Karşılaşmanın ardından A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.