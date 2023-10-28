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Giriş Tarihi: 28.10.2023 10:44 Son Güncelleme: 28.10.2023 10:49

Alperen Şengün "double-double" yaptı, Cedi Osman'dan 14 sayı attı

DHA
Alperen Şengün double-double yaptı, Cedi Osman’dan 14 sayı attı

NBA'de normal sezonda Cedi Osmanlı San Antonio Spurs, Alperen Şengünlü Houston Rockets'ı uzatmalarda 126-122 mağlup etti. Double-double yapan Alperen Şengün mücadeleyi 25 sayı, 14 ribaund, 7 asistle tamamlarken; Cedi Osman 14 sayı, 2 ribaund ve 1 asistlik performans sergiledi.

Frost Bank Center'da oynanan karşılaşmada Cedi Osman'ın formasını giydiği San Antonio Spurs, Alperen Şengün'lü Houston Rockets'ı ağırladı. Normal süresi 111-111 sona eren müsabakada San Antonio, maçı uzatmalarda 126-122 kazandı. Konuk ekip Houston'da forma giyen milli pivot, mücadelede yaklaşık 41 dakika süre alıp 25 sayı, 14 ribaund, 7 asistle takımının en skorer ismi olurken, yenilgiyi engelleyemedi.
Ev sahibi ekipte oynayan Cedi ise 14 sayı, 2 ribaund ve 1 asistle galibiyete katkı sağladı.



NBA'de gece yarısı oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı:

Charlotte Hornets - Detroit Pistons: 99-111
Memphis Grizzlies - Denver Nuggets: 104-108
Atlanta Hawks - New York Knicks: 120-126
Boston Celtics - Miami Heat: 119-111
Cleveland Cavaliers - Oklahoma City Thunder: 105-108
Chicago Bulls - Toronto Raptors: 104-103
San Antonio Spurs - Houston Rockets: 126-122
Dallas Mavericks - Brooklyn Nets: 125-120
Utah Jazz - LA Clippers: 120-118
Portland Trail Blazers - Orlando Magic: 97-102
Sacramento Kings - Golden State Warriors: 114-122

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Alperen Şengün "double-double" yaptı, Cedi Osman'dan 14 sayı attı
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