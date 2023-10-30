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Giriş Tarihi: 30.10.2023

Çifte bayram

Çifte bayram

Bahçeşehir Koleji 5 bin kişi ile önce Anıtkabir’e Ata’nın huzuruna çıktı, sonra basketbol takımı potada Türk Telekom’u 95-92 yendi

Bahşehir Koleji Basketbol Takımı, 5. hafta maçında Türk Telekom'u Ankara'da 95-92 mağlup ederken Anıtkabir ziyaretinde de bulundu. Türkiye'nin dört bir yanından gelen Bahçeşehir Koleji öğrencileri, basketbol takımı, başkan Hüseyin Yücel ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Anıtkabir ziyaretinde bulundu. Aslanlı Yol'da hep birlikte yürüyen kafile, sonrasında mozoleye çelenk bıraktı. Anı defterini imzalayan Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Yücel, "Gençlerimizi, Türkiye Cumhuriyeti'nin değerleri ve mirasıyla donatarak, her alanda örnek sporcular olarak yetişmelerini sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

SON ÇEYREKTE GELEN ZAFER
Gündüz yapılan ziyaretin ardından ise bir coşku da parkede yaşandı. Türk Telekom'a konuk olan Kırmızı Ejderhalar, ilk periyodu 29-26 geride kapatırken devre ise 51-49 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile bitti. Çekişme üçüncü periyotta da devam ederken 67-65 ile Telekom son bölüme önde girdi. Bahçeşehir Koleji, Axel Bouteille'nin üçlükleri ile 78-73 öne geçerken karşılaşmadan da 95-92'lik üstünlükle ayrılmayı bildi.

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