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Giriş Tarihi: 3.11.2023

Fenerbahçe’den Komşu’ya geçit yok

Fenerbahçe’den Komşu’ya geçit yok

Sarı-lacivertli takım, THY Avrupa Ligi'nde kıran kırana geçen maçta Yunan ekibi Olympiakos'u devirip 4'te 4 yaptı

THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko fırtınası devam ediyor. Sarı-lacivertliler, Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 79-77 yenerek üst üste 4, toplamda ise 5. galibiyetini aldı. İlk çeyreği 29-14 önde tamamlayan Kanarya, soyunma odasına 46-33 önde gitti. İkinci yarıda konuk takım 10-2'lik seri yakalayınca farkı eritti, son çeyreğe Kanarya 58-57'lik skorla girdi. Bitime 2 dakika kala 74-74 eşitlik vardı. Kıran kırana geçen mücadelede F.Bahçe, parkeden 79-77'lik galibiyetle ayrıldı. Papagiannis 15 sayı üretirken, Pierre 14 sayı kaydetti.

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Fenerbahçe’den Komşu’ya geçit yok
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