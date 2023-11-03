Fenerbahçe’den Komşu’ya geçit yok

THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko fırtınası devam ediyor. Sarı-lacivertliler, Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 79-77 yenerek üst üste 4, toplamda ise 5. galibiyetini aldı. İlk çeyreği 29-14 önde tamamlayan Kanarya, soyunma odasına 46-33 önde gitti. İkinci yarıda konuk takım10-2'lik seri yakalayınca farkı eritti, son çeyreğe Kanarya 58-57'lik skorla girdi. Bitime 2 dakika kala 74-74 eşitlikvardı. Kıran kırana geçen mücadelede F.Bahçe, parkeden 79-77'lik galibiyetle ayrıldı. Papagiannis 15 sayıüretirken, Pierre 14 sayı kaydetti.