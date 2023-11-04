Anadolu Efes Çizme’de kayboldu

Geçen hafta ligde Galatasaray Ekmas'a mağlup olan Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde de istediği morali bulamadı. Lacivert-beyazlılar, deplasmandakonuk olduğuİtalyan ekibi VirtusBologna'ya 93-81'likskorla teslim oldu ve Avrupa'da üst üste 2. yenilgisini aldı. İlk çeyreği 20-18 kaybeden Efes, soyunma odasına 45-41 önde girdi. Ancak ikinci yarıda yapılan savunma hataları pahalıya patladı ve lacivert-beyazlılar parkeden 93-81 yenik ayrıldı. Anadolu Efes'teRodrigue Beaubois 17,Shane Larkin 16, Zizicise 15 sayı kaydetti.