Anadolu Efes Çizme’de kayboldu

Geçen hafta ligde Galatasaray Ekmas'a mağlup olan Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde de istediği morali bulamadı.ve Avrupa'da üst üste 2. yenilgisini aldı. İlk çeyreği 20-18 kaybeden Efes, soyunma odasına 45-41 önde girdi. Ancak ikinci yarıda yapılan savunma hataları pahalıya patladı ve lacivert-beyazlılar parkeden 93-81 yenik ayrıldı.