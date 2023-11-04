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Giriş Tarihi: 4.11.2023

Anadolu Efes Çizme’de kayboldu

Anadolu Efes Çizme’de kayboldu
Geçen hafta ligde Galatasaray Ekmas'a mağlup olan Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde de istediği morali bulamadı. Lacivert-beyazlılar, deplasmanda konuk olduğu İtalyan ekibi Virtus Bologna'ya 93-81'lik skorla teslim oldu ve Avrupa'da üst üste 2. yenilgisini aldı. İlk çeyreği 20-18 kaybeden Efes, soyunma odasına 45-41 önde girdi. Ancak ikinci yarıda yapılan savunma hataları pahalıya patladı ve lacivert-beyazlılar parkeden 93-81 yenik ayrıldı. Anadolu Efes'te Rodrigue Beaubois 17, Shane Larkin 16, Zizic ise 15 sayı kaydetti.

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Anadolu Efes Çizme’de kayboldu
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