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Giriş Tarihi: 21.11.2023

Alperen Şengün tarihe geçti!

Alperen Şengün tarihe geçti!

21 yaşındaki basketbolcu; 2000 sayı, 1000 ribaund ve 500 asist rakamına ulaşan en genç Houston Rockets oyuncusu olmayı başardı

ABD Basketbol Ligi NBA'de Houston Rockets forması giyen milli basketbolcumuz Alperen Şengün, yıldız gibi parlıyor. Los Angeles Lakers ile karşılaştıkları ve 105-104 kaybettikleri maça damga vuran 21 yaşındaki sporcu, 30 dakika süre aldığı müsabakayı 23 sayı, 10 ribaund, 5 asist ve 1 blok ile tamamladı. Böylece Alperen, Houston Rockets tarihine geçti. Başarılı basketbocu; 2000 sayı, 1000 ribaund ve 500 asist rakamlarını geride bırakan en genç oyuncu oldu. Be rekorun bir önceki sahibi Rodney McCray'di.

LEBRON JAMES HAYRAN KALDI
Los Angeles Lakers'ın dünya yıldızı LeBron James de maç sonrası Alperen'den övgüyle bahsetti. LeBron, "Bence Alperen kendini her maçta daha da rahat hissediyor. Ona güveniyorlar. Takımı için kesinlikle iyi bir parça. Sırtı dönük oynayabiliyor, top hakimiyeti iyi, harika bir saha görüşü var. O gerçekten iyi bir genç oyuncu" ifadelerini kullandı.

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Alperen Şengün tarihe geçti!
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