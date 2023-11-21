Alperen Şengün tarihe geçti!

ABD Basketbol Ligi NBA'de Houston Rockets forması giyen milli basketbolcumuz Alperen Şengün, yıldız gibi parlıyor. Los Angeles Lakers ile karşılaştıkları ve 105-104 kaybettikleri maça damga vuran 21 yaşındaki sporcu,Böylece Alperen, Houston Rockets tarihine geçti. Başarılı basketbocu; 2000 sayı, 1000 ribaund ve 500 asist rakamlarını geride bırakan en genç oyuncu oldu. Be rekorun bir önceki sahibi Rodney McCray'di.Los Angeles Lakers'ın dünya yıldızı LeBron James de maç sonrası Alperen'den övgüyle bahsetti. LeBron, "Bence Alperen kendini her maçta daha da rahat hissediyor. Ona güveniyorlar. Takımı için kesinlikle iyi bir parça.ifadelerini kullandı.