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Giriş Tarihi: 23.11.2023

Bahçeşehir ezdi geçti

Bahçeşehir ezdi geçti

FIBA Avrupa Kupası’ndaki son maçında Karadağ ekibini konuk eden Bahçeşehir Koleji, karşılaşmanın tamamında rakibini parkeden sildi. Galibiyetin mimarları Cavanaugh ve Can oldu

FIBA Avrupa Kupası 1. Tur D Grubu'ndaki 6. ve son maçına çıkan Bahçeşehir Koleji, sahasında Karadağ'ın KK Mornar Bar takımını ezici bir sonuçla devirdi: 103-68. Avrupa'da sadece ilk karşılaşmasını kaybeden, daha sonra üst üste 4 mücadelesinden galip ayrılan Kırmızı Ejderhalar, dün de müsabaka başlar başlamaz oyuna ağırlığını koydu. İlk çeyreği 28-7 kapatıp, soyunma odasına 52-29 önde giden Bahçeşehir, ikinci devrede farkı iyice açtı ve 3. periyodu 85-74 bitirirken, maçı da 35 sayı farkla 103-68 kazandı. Galibiyetin MVP'si 15 sayı, 2 ribaund ve 2 asistlik performansıyla Tyler Cavanaugh oldu. Can Mutaf 15 sayı, 2 ribaunt, 3 asist kaydederken Egemen Güven de 12 sayı, 4 ribaundla oynadı. Geçen hafta son 16 turuna kalmayı garantileyen Sinan Atalay'ın ekibi, liderliği de alıp moralini iyice yükseltti.

HEDEF YİNE ŞAMPİYONLUK
Bahçeşehır Koleji Başantrenörü Sinan Atalay, oyuncularını tebrik etti. Avrupa serüvenine mağlubiyetle başladıklarını hatırlatan Atalay, "O maçtan sonra kendi aramızda konuştuğumuzda, grubun kalan tüm maçlarını kazanacağımızdan emindik ve bunu başardık" diyerek şöyle devam etti: "İlk turu geçtik, şimdi ikinci turdaki rakiplerimize odaklanacağız. Hedefimiz şampiyonluk, umarım kupayı kulübümüze ve ülkemize bir kez daha kazandırırız."

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Bahçeşehir ezdi geçti
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