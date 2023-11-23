Bahçeşehir ezdi geçti

FIBA Avrupa Kupası 1. Tur D Grubu'ndaki 6. ve son maçına çıkan Bahçeşehir Koleji, sahasında Karadağ'ın KK Mornar Bar takımını ezici bir sonuçla devirdi: 103-68. Avrupa'da sadece ilk karşılaşmasını kaybeden, daha sonra üst üste 4 mücadelesinden galip ayrılan Kırmızı Ejderhalar, dün de müsabaka başlar başlamaz oyuna ağırlığını koydu.Bahçeşehir, ikinci devrede farkı iyice açtı ve 3. periyodu 85-74 bitirirken, maçı da 35 sayı farkla 103-68 kazandı. Galibiyetin MVP'si 15 sayı, 2 ribaund ve 2 asistlik performansıyla Tyler Cavanaugh oldu. Can Mutaf 15 sayı, 2 ribaunt, 3 asist kaydederken Egemen Güven de 12 sayı, 4 ribaundla oynadı.Bahçeşehır Koleji Başantrenörü Sinan Atalay, oyuncularını tebrik etti. Avrupa serüvenine mağlubiyetle başladıklarını hatırlatan Atalay, "O maçtan sonra kendi aramızda konuştuğumuzda, grubun kalan tüm maçlarını kazanacağımızdan emindik ve bunu başardık" diyerek şöyle devam etti: "İlk turu geçtik, şimdi ikinci turdaki rakiplerimize odaklanacağız. Hedefimiz şampiyonluk, umarım kupayı kulübümüze ve ülkemize bir kez daha kazandırırız."