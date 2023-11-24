F.Bahçe kayıplarda

THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında Fenerbahçe Beko, İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna takımına konuk oldu. Mücadeleyi87-79 kaybeden Kanarya,üst üste 4. yenilgisini aldı. Maça etkili başlayan sarılacivertliler, ilk çeyreği 27-25 üstün geçti ancak oyunun kontrolünü eline alan İtalyanlar, soyunma odasına 46-44 önde girdi. İkinci yarıda hücumda zorlanan ve savunmada büyük hatalar yapan Fenerbahçe, salondan 87-79 mağlup ayrıldı. Attığı 25 sayıile maçın en skorer ismi olanMotley'in üstün performansı da takımına yetmedi.