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Giriş Tarihi: 24.11.2023

F.Bahçe kayıplarda

F.Bahçe kayıplarda
THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında Fenerbahçe Beko, İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna takımına konuk oldu. Mücadeleyi 87-79 kaybeden Kanarya, üst üste 4. yenilgisini aldı. Maça etkili başlayan sarılacivertliler, ilk çeyreği 27-25 üstün geçti ancak oyunun kontrolünü eline alan İtalyanlar, soyunma odasına 46-44 önde girdi. İkinci yarıda hücumda zorlanan ve savunmada büyük hatalar yapan Fenerbahçe, salondan 87-79 mağlup ayrıldı. Attığı 25 sayı ile maçın en skorer ismi olan Motley'in üstün performansı da takımına yetmedi.

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F.Bahçe kayıplarda
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