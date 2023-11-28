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Giriş Tarihi: 28.11.2023

Hayal gerçeğe dönüştü

Hayal gerçeğe dönüştü

22 Ekim 2002’de mektubu postaya verdiğinde 11 yaşında olan Zafer Morova, 32 yaşına geldiğinde Hidayet Türkoğlu ile buluştu. İkili arasında duygu dolu anlar yaşandı

PTT'nin "2023'e Cumhuriyet'imizin 100. yılına Mektup Kampanyası" kapsamında o gün 11 yaşında bir ilkokul öğrencisi olan Zafer Morova'nın, 22 Ekim 2002'de kaleme aldığı mektup Hidayet Türkoğlu'na ulaştı. O dönem NBA takımlarından Sacramento Kings'te forma giyen Türkoğlu'na hayranlığını yazan Morova, hedefinin kendisi gibi bir basketbolcu olmak olduğunu belirtti. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı olan Hidayet Türkoğlu, şu anda 32 yaşındaki hayranını, Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki makamında ağırladı. Türkoğlu, "Zafer'in mektubunu şimdiki gençlere göstermek gerekir. Kendilerine hedefler koysunlar ve gerçekleştirmek için çalışsınlar" diye konuştu.



İŞTE O SATIRLAR:
"Sevgili Hidayet Abi! 23 yıl sonra 34 yaşında olacağım (İnşallah). O zaman belki sizinle çalışıyor olurum. Ne dersiniz? Belki de birlikte basketbolcu yetiştiriyor oluruz. Ama ben ileride Spordan Sorumlu Devlet Bakanı olmak istiyorum. Gülme abi ciddiyim. Yani basketi bıraktıktan sonra. Bütün bunlar için çok çalışmam lazım çoook. En büyük dileğim sizinle tanışmak. Umarım bunun için 23 yıl beklemem. Sizi seviyorum ve yanaklarınızdan öpüyorum. Yerinize aday küçüğünüz Zafer."

FİTNESS ANTRENÖRLÜĞÜ YAPIYOR
17 yaşında dirseğini kıran, 2008 Pekin Olimpiyatları için yüzme seçmelerini kaçıran Zafer Morova şimdi fitness eğitmenliği yapıyor. 32 yaşındaki Zafer, mektubundaki bakanlık isteğinin biraz iddialı olduğunu belirtirken "Ama zaman ne gösterir belli de olmaz" diye konuştu.

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Hayal gerçeğe dönüştü
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