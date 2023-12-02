Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri NBA haberleri: Orlando Magic, üst üste 9. galibiyetini aldı
Giriş Tarihi: 2.12.2023 11:40

NBA haberleri: Orlando Magic, üst üste 9. galibiyetini aldı

AA
NBA haberleri: Orlando Magic, üst üste 9. galibiyetini aldı

NBA'de Orlando Magic, Washington Wizards'ı 130-125 yenerek üst üste 9. galibiyetine ulaştı.

NBA'de normal sezona 6 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nda Orlando Magic, konuk ettiği Washington Wizards'ı 5 sayı farkla mağlup etti. Magic'te Franz Wagner, 31 sayı atarken Paolo Banchero ise 28 sayı kaydederek galibiyette önemli rol oynadı. Wizards'ta ise Kyle Kuzma, 27 sayı atmasına rağmen mağlubiyete engel olamadı.

CEDI OSMAN 11 SAYI ATTI, SPURS ÜST ÜSTE 14. KEZ YENİLDİ
Batı Konferansı'nda New Orleans Pelicans, konuk ettiği San Antonio Spurs'ü 121-106 yendi. Bu yenilgiyle Spurs, sezonun üst üste 14. mağlubiyetini aldı. Pelicans'ta Jonas Valanciunas 24 sayı, 12 ribaunt ile "double-double" yaparak galibiyette önemli rol oynadı.

Spurs forması giyen Türk basketbolcu Cedi Osman 11 sayı, 5 asist, 2 ribaunt, 1 blok ile oynadı. Boston Celtics'in Philadelphia 76ers'ı 125-119 yendiği maçta ise 76ers forması giyen milli oyuncusu Furkan Korkmaz sayı katkısı veremedi.

SONUÇLAR
Orlando Magic-Washington Wizards: 130-125
Boston Celtics-Philadelphia 76ers: 125-119
Dallas Mavericks-Memphis Grizzlies: 94-108
Toronto Raptors-New York Knicks: 106-119
New Orleans Pelicans-San Antonio Spurs: 121-106
Phoenix Suns-Denver Nuggets: 111-119

EN ÇOK OKUNANLAR

Ben Bu Cihana Sığmazam’da sürpriz isim! İlk tanıtım yayınlandı: Yer yerinden oynayacak
PKK sempatizanı Fincancı başkanlıktan alındı
PKK, FETÖ, LGBT skandalları sonrası şimdi de pedofili rezaleti: Ekşi Sözlük neden hala açık?
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
O karedeki tek Selanikli Atatürk, o da...
SON DAKİKA: Irak'ın kuzeyine yeni hava harekatı: 16 hedef imha edildi
‘Siz önce aç karnınızı doyurun’
Serbest kalan rehineden Netanyahu'yu çıldırtacak Hamas sözleri: “Bana çok iyi davrandılar”
Son dakika haberleri: Beşiktaş Başkan Adayı Hasan Arat'tan bomba açıklama! "Çilek transferleriyle..."
‘AK Parti’ye yarar diye para getirmek istemiyorlar’
ARKADAŞINA GÖNDER
NBA haberleri: Orlando Magic, üst üste 9. galibiyetini aldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA