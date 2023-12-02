NBA haberleri: Orlando Magic, üst üste 9. galibiyetini aldı

NBA'de normal sezona 6 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nda Orlando Magic, konuk ettiği Washington Wizards'ı 5 sayı farkla mağlup etti. Magic'te Franz Wagner, 31 sayı atarken Paolo Banchero ise 28 sayı kaydederek galibiyette önemli rol oynadı. Wizards'ta ise Kyle Kuzma, 27 sayı atmasına rağmen mağlubiyete engel olamadı.