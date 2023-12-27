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Giriş Tarihi: 27.12.2023 21:50 Son Güncelleme: 27.12.2023 21:51

Basketbol derbisinde kazanan Fenerbahçe!

Basketbol derbisinde kazanan Fenerbahçe!

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasındaki derbi mücadelesinde Fenerbahçe Alagöz Holding, deplasmanda Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 103-83 mağlup etti.

Karşılaşma karşılıklı sayılarla başlarken, televizyon molasının ardından iki takım da özellikle savunmada etkili bir görüntü ortaya koydu. İlk çeyreğin son 3 dakikasına takımlar 13-13'lük eşitlikle girerken, Fenerbahçe Alagöz Holding; McBride, Sevgi Uzun, Anderson ve Meesseman'ın üst üste sayılarıyla 9-0'lık seri yakalayarak skoru 22-13'e getirdi. Galatasaray Çağdaş Faktoring'den Meltem Yıldızhan'ın 3 sayılık basketine Fenerbahçe Alagöz Holding, McBride'ın 2 sayılık atışıyla karşılık verince periyot 24-16 sarı-lacivertli ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci periyot karşılıklı basketlerle geçilirken, Galatasaray Çağdaş Faktoring, hem dış atışlarda hem de pota altında rakibine üstünlük kurdu. Sarı-kırmızılı ekip, hızlı hücumlarda bulduğu sayılarla bu çeyreğin ilk 4 dakikalık bölümünde 11-6'lık seriyle farkmı 3 sayıya indirdi: 27-30. McBride ve Meesseman'la etkili olan Fenerbahçe Alagöz Holding, farkı yeniden 6 sayıya çıkararak devreye 44-38 önde girdi.

Müsabakanın ikinci yarısı Fenerbahçe Alagöz Holding'in 5-0'lık serisiyle başladı: 38-49. Galatasaray Çağdaş Faktoring, Vanloo ve Sude Yılmaz'ın dış atışlarıyla farkı 2 sayıya (51-53) indirdi. Kalan sürede hızlı hücumlar ve dış atışlarda başarılı olan Fenerbahçe Alagöz Holding, ribaundlarda da rakibine üstünlük kurarak, son çeyreğe girilirken 22-4'lük seriyle farkı 20 sayıya çıkardı: 75-55.

Fenerbahçe Alagöz Holding, maçın son çeyreğine de dış atışlardaki yüksek isabet yüzdesiyle başladı. Sevgi Uzun, Tilbe Şenyürek ve McBride'ın basketleriyle skoru 94-66'ya getiren sarı-lacivertliler, bu periyodun ilk 4 dakikalık bölümünde farkı da 28 sayıya yükseltti. Kalan süre karşılıklı basketlerle geçilirken, Fenerbahçe Alagöz Holding rakibini deplasmanda 103-83 mağlup etmeyi başardı.

Sarı-lacivertli takım bu sonuçla ligdeki 16. maçında 16. galibiyetini alırken, Galatasaray Çağdaş Faktoring ise 6. yenilgisini yaşadı.

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Basketbol derbisinde kazanan Fenerbahçe!
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