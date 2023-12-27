Basketbol derbisinde kazanan Fenerbahçe!

İkinci periyot karşılıklı basketlerle geçilirken, Galatasaray Çağdaş Faktoring, hem dış atışlarda hem de pota altında rakibine üstünlük kurdu. Sarı-kırmızılı ekip, hızlı hücumlarda bulduğu sayılarla bu çeyreğin ilk 4 dakikalık bölümünde 11-6'lık seriyle farkmı 3 sayıya indirdi: 27-30. McBride ve Meesseman'la etkili olan Fenerbahçe Alagöz Holding, farkı yeniden 6 sayıya çıkararak devreye 44-38 önde girdi.