Alperen Şengün’den takım arkadaşlarına Türkçe dersi

Houston Rockets, Philadelphia 76ers maçının ilk çeyreğinde Alperen Şengün'ün takım arkdaşlarına Türkçe öğrettiği bir video yayınladı. NBA takımlarından Houston Rockets, bu sabaha karşı oynanan maçta Philadelphia 76ers ile karşılaştı.

Philadelphia 76ers, sahadan 131-127'lik galibiyetle ayrılırken Houston Rockets'ta forma giyen Alperen Şengün, karşılaşmayı 28 sayı, 7 ribaunt ve 8 asistle tamamladı.

Karşılaşmanın ilk çeyreğinde alınan bir molada Houston Rockets, Alperen Şengün'ün takım arkadaşlarına Türkçe dersi verdiği bir video yayınladı.