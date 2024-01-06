Alperen için seferberlik

AMERİKAN Basketbol Ligi NBA'de Hoston Rockets formasıyla fırtına gibi esen Alperen Şengün için Türkiye seferber oldu… Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 18 Şubat'ta oynanacak All-Star maçı için devam eden taraftar oylamasıyla ilgili, "Şimdi destek zamanı. Alperen'inAll-Star olması için atacağımız her oy,3 sayı çizgisi gerisinden 'buzzer beater'etkisinde. All-Star yükleniyor" açıklamasını yaptı. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş da resmi sosyal medya hesaplarından milli basketbolcumuza destek çağrısında bulundu. NBA'in internet sitesinden yapılan ve 20 Ocak'a kadar devamedecek taraftar oylaması, maça ilk 5'lerde başlayacak oyuncuları belirlerken yapılacak oyuncu seçimine de etki ediyor.