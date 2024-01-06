Alperen için seferberlik

AMERİKAN Basketbol Ligi NBA'de Hoston Rockets formasıyla fırtına gibi esen Alperen Şengün için Türkiye seferber oldu… Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 18 Şubat'ta oynanacak All-Star maçı için devam eden taraftar oylamasıyla ilgili,açıklamasını yaptı. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş da resmi sosyal medya hesaplarından milli basketbolcumuza destek çağrısında bulundu. NBA'in internet sitesinden yapılan vemaça ilk 5'lerde başlayacak oyuncuları belirlerken yapılacak oyuncu seçimine de etki ediyor.