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Giriş Tarihi: 6.1.2024

Radonjic ile uçuş keyfi

Yukatel Merkezefendi Belediyesi’ni konuk eden Bahçeşehir Koleji, zorlu mücadeleyi Fransız forveti Jerry Boutsiele’nin önderliğinde galip bitirdi. Kırmızı Ejderhalar gözünü Avrupa’ya çevirdi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Bahçeşehir Koleji, yeni başantrenörü Dejan Radonjic ile çıktığı ilk maçta sahasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi'ni 86-79 mağlup etmeyi başardı. Karşılıklı sayılarla geçen ilk çeyreği konuk takım 21-20 önde kapatırken, ikince periyotta özellikle Tyler Cavanaugh'un performansıyla Kırmızı Ejderhalar oyuna ağırlığını koyup soyunma odasına 47-44 üstün gitti. Üçüncü çeyrekte iyi savunma yapamayıp son bölüme 69-66 geride giren Bahçeşehir, Jerry Boutsiele ile formda başladığı final periyodunu Tony Taylor ve Philip Scrubb'ın da destekleriyle galip bitirip parkeden 86-79'luk zaferle ayrıldı. Boutsiele 21 sayı, 11 ribaund ve 1 asistle mücadeleye damga vurdu. Tony Taylor 16, Cavanaugh 14, Bouteille de 10 sayıyla çift haneli rakamlara ulaşan isimler oldu. Denizli ekibinde ise Moses Wright'ın 22, Nate Mason'un 21 sayısı yeterli olmadı.

'İYİ SAVUNMAYLA MAÇI KAZANDIK'
BAHÇEŞEHİR Koleji Başantrenörü Dejan Radonjic, oyuncularını ve ekibini tebrik etti. Karadağlı koç, "Benim de Bahçeşehir Koleji ile ilk maçımdı, zor ve yakın geçen bir mücadele oldu. Son çeyrek iyi savunma yaptık ve bu sayede maçı kazandık. Önümüzde önemli bir FIBA Europe Cup maçı var, ona da en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz" dedi.

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Radonjic ile uçuş keyfi
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