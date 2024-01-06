Radonjic ile uçuş keyfi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Bahçeşehir Koleji, yeni başantrenörü Dejan Radonjic ile çıktığı ilk maçta sahasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi'ni 86-79 mağlup etmeyi başardı. Karşılıklı sayılarla geçen ilk çeyreği konuk takım 21-20 önde kapatırken,Kırmızı Ejderhalar oyuna ağırlığını koyup soyunma odasına 47-44 üstün gitti. Üçüncü çeyrekte iyi savunma yapamayıp son bölüme 69-66 geride giren Bahçeşehir,galip bitirip parkeden 86-79'luk zaferle ayrıldı. Boutsiele 21 sayı, 11 ribaund ve 1 asistle mücadeleye damga vurdu. Tony Taylor 16, Cavanaugh 14, Bouteille de 10 sayıyla çift haneli rakamlara ulaşan isimler oldu. Denizli ekibinde ise Moses Wright'ın 22, Nate Mason'un 21 sayısı yeterli olmadı.Koleji Başantrenörü Dejan Radonjic, oyuncularını ve ekibini tebrik etti. Karadağlı koç, "Benim de Bahçeşehir Koleji ile ilk maçımdı, zor ve yakın geçen bir mücadele oldu. Son çeyrek iyi savunma yaptık ve bu sayede maçı kazandık. Önümüzde önemli bir FIBA Europe Cup maçı var, ona da en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz" dedi.