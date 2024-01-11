Avrupalı çok havalı

Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, Avrupa'da yoluna doludizgin devam ediyor. Kırmızı Ejderhalar, Litvanya kulübü Jonava'yı deplasmanda 91-67 yenerek FIBA Avrupa Kupası 2. Tur L Grubu'nda 3'te 3 yaptı. Tony Taylor, Muhammed Baygül, Axel Bouteille, Tyler Cavanaugh ve Jerry Boutsiele ilk 5'iyle başlayan ve müsabakanın tamamında üstün olan başantrenör Dejan Radonjic'in ekibi,İkinci devrede de farkı açan temsilcimiz, üçüncü periyodunu 59-52 galip tamamladığı karşılaşmayı 91-67 kazanmayı başardı. Bu sonuçla Bahçeşehir Koleji, grubundaki 3. müsabakasından da mutlu ayrıldı.Axel Bouteille 23 sayı, 6 ribaunt ve 5 asist, Tyler Cavanaugh ise 19 sayı, 8 ribaunt ve 2 asistle oynadı.BAHÇEŞEHİR Koleji Başantrenörü Dejan Radonjic, galibiyet sebebiyle mutlu olduğunu söyledi. Karadağlı koç, "Maç içinde inişli çıkışlı bir oyun ortaya koyduk ve çok hata yaptık.Tüm oyuncularımı ve ekibimi kutluyorum" ifadelerini kullandı.