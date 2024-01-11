Avrupalı çok havalı

Litvanya’da Jonava karşısında mücadelenin tamamında üstün olan Kırmızı Ejderhalar, müthiş bir takım oyunuyla rakibini 24 sayı farkla devirdi. Maçın en iyisi Jerry Boutsiele oldu
Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, Avrupa'da yoluna doludizgin devam ediyor. Kırmızı Ejderhalar, Litvanya kulübü Jonava'yı deplasmanda 91-67 yenerek FIBA Avrupa Kupası 2. Tur L Grubu'nda 3'te 3 yaptı. Tony Taylor, Muhammed Baygül, Axel Bouteille, Tyler Cavanaugh ve Jerry Boutsiele ilk 5'iyle başlayan ve müsabakanın tamamında üstün olan başantrenör Dejan Radonjic'in ekibi, ilkçeyreği 17-15 önde bitirirken, soyunmaodasına da 39-30 üstün gitti. İkinci devrede de farkı açan temsilcimiz, üçüncü periyodunu 59-52 galip tamamladığı karşılaşmayı 91-67 kazanmayı başardı. Bu sonuçla Bahçeşehir Koleji, grubundaki 3. müsabakasından da mutlu ayrıldı. Mücadelenin MVP'si; 19 sayı,12 ribaunt ve 2 blokla oynayan JerryBoutsiele oldu. Axel Bouteille 23 sayı, 6 ribaunt ve 5 asist, Tyler Cavanaugh ise 19 sayı, 8 ribaunt ve 2 asistle oynadı.
'HATALARI TELAFİ ETTİK'
BAHÇEŞEHİR Koleji Başantrenörü Dejan Radonjic, galibiyet sebebiyle mutlu olduğunu söyledi. Karadağlı koç, "Maç içinde inişli çıkışlı bir oyun ortaya koyduk ve çok hata yaptık. İkinci yarıda çok daha iyi performanssergiledik ve son 10 dakikada oyunu tamamen kontrolederek kazanmayı başardık. Tüm oyuncularımı ve ekibimi kutluyorum" ifadelerini kullandı.