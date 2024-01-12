Anadolu Efes evinde farklı kazandı!

Pleiss'in basketleriyle mücadeleye başlayan ev sahibi ekip karşısında İtalyan ekibi 7-0'lık bir seri yaparak kısa sürede oyunun üstünlüğünü ele geçirdi. Thompson'ın basketlerinin yanı sıra Pleiss'in de katkı vermesiyle 13-9 öne geçen Anadolu Efes, rakibinin üst üste hücumlardan boş dönmesini değerlendirerek farkı 8 sayıya (19-11) çıkardı. Rakibinin top kayıplarını iyi değerlendiren lacivert-beyazlılar, mücadelenin ilk çeyreğini 26-15 üstünlükle tamamladı.
İkinci çeyrek İtalyan ekibinin basketiyle başlarken, kısa sürede bir kez daha 7-0'lık seri yapan ev sahibi ekip, mola dönüşünde de Beaubois'in üç sayısıyla farkı 19 sayıya (36-17) çıkardı. İlk yarı boyunca agresif savunmayla rakibini hücumda zor durumda bırakan Anadolu Efes, yakaladığı fırsatları kolayca değerlendirdi ve soyunma odasına 50-29 galip gitti.
Bryant ve Thompson'ın basketleriyle başladığı son çeyrekte üstünlüğünü devam ettiren Anadolu Efes, karşılaşmayı 24 sayı farkla 99-75 kazandı.