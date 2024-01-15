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Giriş Tarihi: 15.1.2024

Nefes kesen maç F.Bahçe’nin

Nefes kesen maç F.Bahçe’nin
TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Çağdaş Bodrum Spor ile Fenerbahçe Beko arasındaki mücadele nefesleri kesti. Son ana kadar korakor geçen karşılaşmada sarı-lacivertli takım, Ege ekibini deplasmanda 93-92 mağlup ederek zirvedeki iddiasını sürdürdü. Soyunma odasına 40-38 önde giden Kanarya, üçüncü periyotta da rakibine üstünlüğünü kabul ettirdi. Son periyotta Bodrum'un hakimiyeti olmasına rağmen Fenerbahçe, Dyshawn Pierre ile hücumda, Tarik Biberovic ile savunmada ipleri eline alarak maçı 1 sayı farkla kazandı. Toplamda 13'üncü, üst üste 5. galibiyetini elde etti.

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Nefes kesen maç F.Bahçe’nin
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