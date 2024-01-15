Nefes kesen maç F.Bahçe’nin

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Çağdaş Bodrum Spor ile Fenerbahçe Beko arasındaki mücadele nefesleri kesti. Son ana kadar korakor geçen karşılaşmada sarı-lacivertlitakım, Ege ekibini deplasmanda93-92 mağlup ederek zirvedeki iddiasınısürdürdü. Soyunma odasına 40-38 önde giden Kanarya, üçüncü periyotta da rakibine üstünlüğünü kabul ettirdi. Son periyotta Bodrum'un hakimiyeti olmasına rağmen Fenerbahçe, DyshawnPierre ile hücumda, Tarik Biberovic ilesavunmada ipleri eline alarak maçı 1 sayı farkla kazandı. Toplamda 13'üncü,üst üste 5. galibiyetini elde etti.