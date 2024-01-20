Burdur’da maça çıkamayan basketbol antrenörü yerine cansız mankenini gönderdi

Kentte yaşayan ve 13 yıldır basketbol sporuyla uğraşan 26 yaşındaki antrenör Mevlüt Gezer, geçen yıl bir maçta rakip takımın antrenörüyle yaşadığı tartışmayı yargıya taşıdı. Mahkeme tarafından rakip takımın antrenörüne ve kendisine "bir yıl maçlardan men" cezası verilince Gezer, final maçında oyuncularına moral vermek için bir yöntem buldu.

Aynı zamanda konfeksiyon işiyle uğraşan Gezer, iş yerindeki cansız mankenleri giydirirken aklına kendi kıyafetlerini ve yüzünün renkli fotokopisini mankene giydirip maça götürmek geldi. Bu sayede oyuncularına güç ve motivasyon vereceğini düşünen Gezer, hazırladığı mankeni spor salonunun kapısına kadar getirip oyuncularına teslim etti. Manken oyuncular tarafından saha kenarına bırakıldı.

Basketbol antrenörü Mevlüt Gezer, MAKÜ Gençlik Spor Kulübü'nün 16 yaş altı erkek basketbol takımının antrenörü olduğunu söyledi. Oyuncularını çok sevdiğini belirten Gezer, her durumda onların yanında olduğunu göstermek istediğini aktardı. Gezer, maçlarda kendisine uğurlu gelen kombini mankene giydirdiğini dile getirerek, "Mankeni saha kenarına koymak için gerekli yerlerden izinlerimi aldım hem çocuklara sürpriz olsun hem de onlara moral versin istedim" dedi.