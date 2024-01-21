Galatasaray potada kazanmayı başardı

G.Saray Ekmas, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Manisa Büyükşehir Belediye'yi deplasmanda 83-80 mağlup etti ve son 9 maçta 8. galibiyetini aldı. İlk çeyreği 17-19, ilk yarısı da 38-41 ile geçilen mücadelede 3. çeyrek 60-62 sonuçlandı. G.Saray, son 5 dakikasına 71-70 önde girdiği müsabakayı 83-80 kazandı. Sarı-kırmızılılarda Buğrahan Tuncer 17 sayı, 6 ribaund, 5 asist ile oynarken McCormack 13 sayı, 6 ribaund kaydetti. Diğer sonuçlar: Aliağa Petkim- Bahçeşehir Koleji: 76-61, Tofaş-Beşiktaş Emlakjet: 81-85.