NBA'de Jokic'in "Triple-double" yaptığı maçta Nuggets, Pacers'ı 114-109 yendi

NBA'e 5 maçla devam edildi. Nuggets, Pacers'ı 5 sayı farkla yendi. Nuggets'ta Nikola Jokic; 31 sayı, 13 ribaunt ve 10 asistle bu sezonki 13. "Triple-double"ını yaptı. Takım arkadaşı Jamal Murray de 31 sayıyla galibiyete katkı verdi. Pacers'ta ise Myles Turner, 22 sayı kaydetti.
PELICANS'TAN KULÜP TARİHİNİN SAYI REKORU
New Orleans Pelicans, konuk ettiği Utah Jazz'ı 153-124 yenerek kulüp tarihinin sayı rekorunu kırdı. Pelicans'ın bir önceki sayı rekoru, 2018'de Sacramento Kings'e karşı kazandığı galibiyette attığı 149 sayıydı. Pelicans'ta CJ McCollum, 33 sayı kaydederek galibiyette önemli rol oynadı. Jazz'da ise Collin Sexton, 22 sayı attı.
SONUÇLAR
Indiana Pacers-Denver Nuggets: 109-114
Brooklyn Nets-New York Knicks: 103-108
New Orleans Pelicans-Utah Jazz: 153-124
Oklahoma City Thunder-Portland Trail Blazers: 111-109
Los Angeles Clippers-Los Angeles Lakers: 127-116