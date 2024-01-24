Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri NBA'de Jokic'in "Triple-double" yaptığı maçta Nuggets, Pacers'ı 114-109 yendi
Giriş Tarihi: 24.1.2024 10:38

NBA'de Jokic'in "Triple-double" yaptığı maçta Nuggets, Pacers'ı 114-109 yendi

AA
NBA’de Jokic’in Triple-double yaptığı maçta Nuggets, Pacers’ı 114-109 yendi

NBA'de Denver Nuggets, deplasmanda Indiana Pacers'ı 114-109 mağlup etti.

NBA'e 5 maçla devam edildi. Nuggets, Pacers'ı 5 sayı farkla yendi. Nuggets'ta Nikola Jokic; 31 sayı, 13 ribaunt ve 10 asistle bu sezonki 13. "Triple-double"ını yaptı. Takım arkadaşı Jamal Murray de 31 sayıyla galibiyete katkı verdi. Pacers'ta ise Myles Turner, 22 sayı kaydetti.

PELICANS'TAN KULÜP TARİHİNİN SAYI REKORU
New Orleans Pelicans, konuk ettiği Utah Jazz'ı 153-124 yenerek kulüp tarihinin sayı rekorunu kırdı. Pelicans'ın bir önceki sayı rekoru, 2018'de Sacramento Kings'e karşı kazandığı galibiyette attığı 149 sayıydı. Pelicans'ta CJ McCollum, 33 sayı kaydederek galibiyette önemli rol oynadı. Jazz'da ise Collin Sexton, 22 sayı attı.

SONUÇLAR
Indiana Pacers-Denver Nuggets: 109-114
Brooklyn Nets-New York Knicks: 103-108
New Orleans Pelicans-Utah Jazz: 153-124
Oklahoma City Thunder-Portland Trail Blazers: 111-109
Los Angeles Clippers-Los Angeles Lakers: 127-116

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | İsveç'in NATO'ya katılımına ilişkin teklif TBMM'de kabul edildi
Bakan Uraloğlu ve Turgut Altınok Başkent ulaşımını görüştü! Ankara'ya yeni raylı sistem
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Putin İsveç’in üyeliğini ne kadar önemsiyor?
Keşke trans olsalardı
CHP... Dikenli yollar
Marshall bayraklı gemi Şanghay'da battı: 16 Türk mürettebat vardı!
Almanya plakalı ilk Togg yollarda
Bakan Fidan'dan Gazze mesajı: Tarihi bir sorumluluğumuz var
Gazzeli siviller için yeni tehlike! BM bir kez daha uyardı: Dehşet verici
ARKADAŞINA GÖNDER
NBA'de Jokic'in "Triple-double" yaptığı maçta Nuggets, Pacers'ı 114-109 yendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA