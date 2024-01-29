NBA’de Indiana Pacers üst üste 3. galibiyetini aldı

NBA'e 5 maçla devam edildi. Grizzlies'i mağlup ederek art arda 3, sezonun 27. galibiyetini alan Pacers'ta Bennedict Mathurin 24 sayı, 7 ribaunt, Jalen Smith 19 sayı, 10 ribaunt ve Pascal Siakam 19 sayı, 6 ribaunt, 6 asistle oynadı.
Sezonun 28. mağlubiyetini yaşayan Grizzlies'te Jaren Jackson Jr 25, Vince Williams Jr 20 ve GG Jackson 18 sayı kaydetti.
MAGIC, BOOKER'IN 44 SAYISINA RAĞMEN KAZANDI
Orlando Magic, sahasında Phoenix Suns'ı 113-98 mağlup ederek 24. galibiyetine ulaştı.
Magic'te Paolo Banchero 26 sayı, 7 asist, Moritz Wagner 16 sayı, 12 ribauntla galibiyete katkı sağladı.
Suns'ta Devin Booker'ın 44 sayı, 4 ribaunt ve Kevin Durant'in 15 sayı, 5 asistlik performansları sezonun 20. yenilgisini önleyemedi.
SONUÇLAR
Detroit Pistons-Oklahoma City Thunder: 120-104
Indiana Pacers-Memphis Grizzlies: 116-110
Orlando Magic-Phoenix Suns: 113-98
Atlanta Hawks-Toronto Raptors: 126-125
Portland Trail Blazers-Chicago Bulls: 96-104