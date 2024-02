Çağlar Söyüncü açıkladı: "Transferimde en büyük etken..."

"ZORLU BİR SÜREÇTİ AMA BEN HER ŞEYİN SONUNA BAKIYORUM"

Transfer sürecinin biraz zorlu geçtiğini ifade eden Çağlar Söyüncü, "Zor bir süreçti. Yorucuydu, özellikle 2,5-3 haftaya yakın sadece mental olarak değil beden olarak da. Tamamen buraya odaklanmıştım, başka hiçbir yeri düşünmüyordum. O yüzden benim için biraz zor geçti. Ama tabii işin sonu mutlu bitince… Maçtaki performansımı buna da bağlayabilirim. Transferin verdiği mutluluk ve huzurdan dolayı da kendimi daha rahat hissedebiliyorum, sahada daha rahat hareket edebiliyorum. Takım arkadaşlarımın da verdiği destekle… Ülkeme dönüyorum en önemlisi. Zorlu bir süreçti ama ben her şeyin sonuna bakıyorum. Güzel bittiği için Ali Başkanıma da, Atletico Madrid başkanına da teşekkür ederim. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.

"ÖNÜMÜZDE 4 KUPA DURUYOR, HEPSİNİ DE ALABİLECEĞİMİZE İNANIYORUM"

Hedeflerinin 4 kupayı da kazanmak olduğunu söyleyen Söyüncü, "Transfer sürecimdeki en büyük etkenlerden biri sezon sonu yaşayacağımız şampiyonluk hayalleri diyebilirim. Gerçekten dışarıdan izlediğimde şu anki kadar hissedemiyordum. Ama şu an işin içine girince bir aile ortamı, bir birliktelik… Maçların sonuçlarının nasıl çıktığını daha iyi anlayabiliyorum. Antrenman programlarımız gerçekten iyi, iyi çalışıyoruz, çok tecrübeli isimler var. Yaşları ilerlemesine rağmen her antrenmanı %100 yapıyorlar. O yaşta olmalarına rağmen gençlere örnek oluyorlar. Bu da birleşince maçlarda istediğimiz 3 puanı daha rahat alabiliyoruz. Hedeflerimiz büyük. Önümüzde 4 kupa duruyor, hepsini de alabileceğimize inanıyorum. Bütün takım arkadaşlarımız bunları canıgönülden istiyor. Yabancılarla da konuşuyorum. Çoğuyla karşılıklı oynadım, onlarla da iyi iletişimim var. Herkes bunu istiyor. Transfer sürecimdeki en büyük etken bu oldu" şeklinde konuştu.

"İNŞALLAH HEP BİRLİKTE SENE SONU MUTLU SONA ULAŞACAĞIZ"

Taraftar desteğinin çok önemli olduğunu söyleyen 27 yaşındaki savunmacı, "Onlara da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Transfer sürecinin ilk gününden bugüne kadar her zaman destek oldular, her zaman inandılar. Nasıl takıma inandılarsa bana da aynen o şekilde o duyguyu hissettirdiler. Onlara teşekkür ediyorum, dün de yalnız bırakmadılar. Havalimanında karşıladılar, Antalya'da maç önü maç sonrası çok güzel karşılama oldu. Onlar için, bu camia için daha da iyi olmaya çalışacağız. Elimizden ne geliyorsa daha da fazlasını yapacağız. Artık her maçımız final maçı. Onlara çok teşekkür ederiz. Onların desteği bizler için Kulübümüz için camia için çok önemli. Yüreğimizi koyacağız ortaya. İnşallah hep birlikte sene sonu mutlu sona ulaşacağız. (Kadıköy'de) Ben de heyecanla bekliyorum onların karşısına çıkıp oynayabilmek için. Umarım her şey güzel olur" diyerek sözlerini noktaladı.