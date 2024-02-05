Fenerbahçe Beko potada Aslan’ı yıktı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Galatasaray Ekmas'ı 90-74 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar dış şutlarda isabet bularak ilk çeyreği 19-16 önde kapattı. İkinci periyotta Motley ile pota altında etkili olan Kanarya, Melih'in de katkısıyla soyunma odasına 42-35 üstün gitti. Üçüncü çeyrekte Guduric sahneye çıktı. Son bölüme 61-50 sarı-lacivertlilerin avantajıyla gidildi. Wilbekin ve Şehmus'un üç sayılık atışları, farkı yükseltti. F.Bahçe 19. maçında 16. galibiyetine ulaşırken, G.Saray 10. yenilgisini aldı. Diğer sonuçlar: Manisa-Tofaş: 91-89, Aliağa- Samsun: 93-83, Anadolu Efes-Bahçeşehir Koleji: 91-82.