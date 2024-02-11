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Giriş Tarihi: 11.2.2024

Türk Telekom, Bahçeşehir’i 18 sayı geriden gelip yıktı

Türk Telekom, Bahçeşehir’i 18 sayı geriden gelip yıktı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Türk Telekom deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ni 18 sayı geriden gelip uzatmalarda 92-90 devirdi. İlk devreyi 46-31 dezavantajla kapatan Telekom, üçüncü ve dördüncü periyotta vitesi yükseltti. İki periyotta 50 sayı atan Ankara ekibi, savunmasıyla sadece 35 sayı yedi ve maçı 81-81 uzatmaya götürdü. İlk ek sürede Telekom'da Wallace liderliğiyle maçı kopardı ve galibiyeti getirdi. Bu zaferle 20. maçında 9. kez gülerken Bahçeşehir 13. yenilgisini aldı. Diğer sonuçlar: Beşiktaş Emlakjet- Büyükçekmece Basketbol: 85-72 Karşıyaka- Darüşşafaka: 86-98.
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Türk Telekom, Bahçeşehir’i 18 sayı geriden gelip yıktı
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