Türk Telekom, Bahçeşehir’i 18 sayı geriden gelip yıktı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Türk Telekom deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ni 18 sayı geriden gelip uzatmalarda 92-90 devirdi. İlk devreyi 46-31 dezavantajla kapatan Telekom, üçüncü ve dördüncü periyotta vitesi yükseltti. İki periyotta 50 sayı atan Ankara ekibi, savunmasıyla sadece 35 sayı yedi ve maçı 81-81 uzatmaya götürdü. İlk ek sürede Telekom'da Wallace liderliğiyle maçı kopardı ve galibiyeti getirdi. Bu zaferle 20. maçında 9. kez gülerken Bahçeşehir 13. yenilgisini aldı. Diğer sonuçlar: Beşiktaş Emlakjet- Büyükçekmece Basketbol: 85-72 Karşıyaka- Darüşşafaka: 86-98.