Bakan Bak’tan 12 Dev Adam’a destek

ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, FIBA 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri'ndeki ilk maçını yarın deplasmanda İtalya ile yapacak olan A Milli Erkek Takımı'na ziyarette bulundu. Antrenmanı izleyen Bakan Bak, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, başantrenör Ergin Ataman ve oyuncularla sohbet de etti. Millilere güvendiğini ifade eden Bak,dedi. İTÜ Basketbol ekolünden geldiğini belirten Bak, öğrencilik yıllarından beri basketbola özel bir ilgisinin olduğunu vurguladı. Maçları yakından takip ettiğini de ifade eden Bakan Bak, oyunculara ve teknik ekibe başarı dileklerini iletti.