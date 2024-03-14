Bahçeşehir destanı!

Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, Avrupa'da yoluna emin adımlarla ilerliyor. FIBA Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında deplasmanda Porto'ya 90-80 mağlup olan Kırmızı Ejderhalar, rövanşı 88-52 kazanarak yarı finale yükselmeyi başardı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki müsabakada31-14 önde tamamlayan temsilcimiz, etkili oyununu sürdürüp devre arasına 53-28 galip gitti. Üçüncü çeyrekte farkı 20 sayının üzerinde tutan Bahçeşehir, 71-44'lük avantajla girdiği son bölümde de rakibine şans tanımadı ve parkeden 88-52 galip ayrıldı. Jerry Boutsiele 15 sayı, 9 ribaunt ve 1 asistle takımını sırtlayan isim oldu.zafere katkı verdi. Bahçeşehir'in yarı finaldeki rakibi, CEZ Nymburk'u eleyen Varese oldu.BAHÇEŞEHİR Koleji Başantrenörü Dejan Radonjic, mücadeleyi kazandıkları için çok mutlu olduğunu söyledi. Yarı finale çıkma başarısı gösteren öğrencilerini tebrik eden Karadağlı koç, "Maçın başından sonuna kadar yüksek bir enerji ve konsantrasyonla oynadık. İlk yarıda hem hücum hem de savunmada iyi performans sergiledik ve maçı kontrol ettik. İkinci yarıda da aynı şekilde oynamayı başardık. Bugün (dün) ilk maçımıza göre bambaşka bir karakter gösterdik ve galibiyeti aldık" dedi.