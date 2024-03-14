Kartal yarı finale uçtu

Avrupa EuroCup'ta ülkemizi temsil eden Beşiktaş Emlakjet, çeyrek finalde İsrail ekibi Hapoel Shlomo Tel Aviv'i 94-89 yenerek yarı finale adını yazdırdı. Litvanya'da oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 25-15 geride bitiren siyah-beyazlılar, devre arasına da 57-39 yenik girdi.Sonrasında hata yapmayan siyah-beyazlılar, salondan 94-89 galip ayrıldı. Mücadelede 28 sayı üreten Mathews, galibiyetin mimarlarından olurken Mitchell de 22 sayı kaydetti. Beşiktaş yarı finalde Fransız takımı JL Bourg ile karşılaşacak. Yarı final serisi, üç maç üzerinden oynanacak. İki galibiyet alan ekip, finale yükselme başarısı gösterecek.